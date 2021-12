C’est ainsi qu’un pirate a réussi à voler des millions de dollars en crypto-monnaies en utilisant "Échange de carte SIM"

Le groupe de piratage informatique connu sous le nom de The Community a été emprisonné dans son intégralité, pour avoir volé entre 2 000 $ et 5 000 000 $ en usurpant des identités en détournant des cartes SIM.

Encore une histoire de hackers et de fraudes sur Internet, chose qui à répétition passerait inaperçue car ces derniers temps on a l’habitude de voir des attaques en ligne partout, bien que dans ce cas très intéressante en raison de la méthodologie et parce que, heureusement, la chose ne s’est pas trop bien terminée pour ce groupe de cybercriminels internationaux connu sous le nom de The Community.

Nous l’avons lu il y a quelques jours dans The Hacker News, où ils nous racontaient qu’un sixième membre, apparemment le dernier du groupe de « hackers » informatiques The Community qui n’avait pas encore été condamné, a été récemment condamné par le département américain de la Justice. , concernant un stratagème de piratage de cartes SIM de plusieurs millions de dollars pour commettre une fraude et voler des crypto-monnaies.

Le hacker en question se nomme Garrett Endicott, il a 22 ans et est originaire de l’état du Missouri, aux Etats-Unis, dont la justice l’a condamné à 10 mois de prison et à une amende financière de 121 549,37 $ après l’avoir reconnu coupable. de fraude électronique et d’usurpation d’identité aggravée.

Le « hacker » américain Garrett Endicott a usurpé, avec ses collègues, l’identité de centaines de victimes, volant entre 2 000 et 5 000 000 de dollars grâce au kidnapping de SIM.

Selon la décision, Garrett appartenait au groupe The Community lorsqu’en 2019, ils ont été accusés d’avoir détourné des cartes SIM mobiles pour commettre une fraude électronique, dans une attaque aussi simple que l’ingénierie sociale qui leur permettrait plus tard d’usurper l’identité de centaines de victimes grâce à leurs doublons de carte SIM. .

En fait, ces types d’attaques ne sont pas difficiles à comprendre, car aujourd’hui pratiquement toutes nos informations sont liées au smartphone, en utilisant son numéro pour la récupération de mot de passe ou l’authentification à deux facteurs dans la plupart des services.

C’est ainsi que ce groupe de « hackers » informatiques a conçu sa méthodologie criminelle, réalisant d’abord par ingénierie sociale que les opérateurs leur enverraient des duplicata des SIM des futures victimes, pour contrôler leurs communications et ensuite pouvoir accéder à leurs comptes et services privés. Ces duplicatas ont été obtenus via des pots-de-vin à des salariés des différents opérateurs, ou encore auprès du service client se faisant passer pour les victimes et demandant le transfert de ces services vers des SIM contrôlées par le groupe.

Voici comment se lit la phrase du ministère nord-américain de la Justice :

Des membres de la communauté ont participé au détournement de carte SIM pour voler la crypto-monnaie de victimes à travers le pays, notamment en Californie, au Missouri, au Michigan, en Utah, au Texas, à New York et en Illinois.

Une fois ces cartes SIM obtenues, le groupe a accédé à la messagerie électronique, au stockage en nuage et aux différents comptes et services de la victime, pour voler leurs crypto-monnaies et commettre d’autres types de fraude.

Il est certes assez difficile de calculer le montant total qu’ils ont volé, bien que les autorités calculent entre 2 000 et 5 millions de dollars parmi toutes les parties concernées, sans pouvoir retracer entièrement les crypto-monnaies transférées.

Comme nous l’avons dit précédemment, Garrett Endicott (22 ans) est le sixième et dernier membre d’un jeune groupe de hackers ayant des succursales aux États-Unis et en Irlande, tous déjà condamnés à entre deux et quatre ans de prison, ainsi que différentes sanctions. .économiques : Ryan Stevenson (29), Ricky Handschumacher (28), Colton Jurisic (22), Reyad Gafar Abbas (22) et Conor Freeman (22).

De son côté, la procureure des États-Unis pour le district oriental du Michigan, Saima Mohsin, a déclaré que les événements « ont entraîné la perte de millions de dollars pour les victimes, dont certaines ont perdu toute leur épargne-retraite », rappelant que ces affaires devrait « nous rappeler à tous à quel point il est important de se protéger sur Internet » contre tout échange d’informations personnelles.

