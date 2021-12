Voici les 10 emojis les plus populaires de 2021 (pas de surprises)

Êtes-vous original quand il s’agit d’utiliser des emojis ? Ceux-ci ont été les plus utilisés dans le monde en 2021.

Vous vous êtes sûrement demandé plus d’une fois quels sont les emojis les plus utilisés au monde. Eh bien, maintenant vous pouvez vous débarrasser des doutes grâce au dernier rapport publié par le consortium Unicode, qui répertorie les dix emojis les plus utilisés dans le monde tout au long de cette année 2021.

La dernière fois qu’Unicode a mis à jour ces données, c’était en 2019, et depuis lors, nous n’avons eu aucune nouvelle. Même ainsi, les emojis les plus utilisés ne semblent pas avoir beaucoup varié au cours des dernières années, car de nombreux émoticônes sont répétés.

Ce sont, officiellement, les emojis les plus utilisés au monde en 2021

Selon le consortium Unicode, 92% des « citoyens en ligne » utilisent des emojis. Et sur le total des emojis utilisés, l’un d’entre eux a réussi à atteindre un quota d’utilisation de 5%.

Il s’agit bien sûr de l’emoji du « visage aux larmes de joie » (😂), le plus utilisé au monde ces dernières années.

Suivi de près par le mythique emoji coeur rouge (❤️), en deuxième position de ce classement mondial préparé par Unicode. Ainsi, la liste complète est la suivante :

😂 – Visage avec des larmes de joie ❤️ – Coeur rouge 🤣 – Se rouler par terre en riant – Pouce en l’air 😭 – Visage qui pleure à haute voix 🙏 – Les mains jointes 😘 – Visage soufflant un baiser 🥰 – Visage souriant avec des coeurs 😍 – Visage souriant avec des yeux de cœur 😊 – Visage souriant avec des yeux souriants

En réalité, nous n’avons pas trouvé de surprises, puisque bon nombre des emojis de ce classement étaient déjà présents dans le précédent publié en 2019.

En plus de compiler cette liste, les membres du consortium ont sélectionné certains des emojis les plus fréquemment utilisés de chaque catégorie, y compris l’emoji de fusée (🚀), l’emoji de biceps fléchi (💪), le bouquet de fleurs (💐), le papillon (🦋 ) et l’emoji de la personne faisant la roue (🤸).

Toutes les données utilisées par le contrôle Unicode pour générer ce rapport sont accessibles au public dans une feuille de calcul accessible à tous pour afficher les emojis les plus utilisés dans le monde, ainsi que leur catégorie et l’année de leur introduction dans la norme Unicode.

Sujets associés : Android, Technologie