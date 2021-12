Les Samsung haut de gamme d’il y a deux ans reçoivent déjà la bêta de One UI 4

La version bêta de One UI 4 basée sur Android 12 est désormais disponible pour les meilleurs téléphones Samsung sortis en 2019.

Après avoir commencé à déployer la mise à jour vers Android 12 pour le Galaxy S21, Samsung travaille déjà à apporter la dernière version du système d’exploitation à ses modèles moins récents. Les Galaxy Note20 et S20 font déjà partie du programme bêta One UI 4, et c’est maintenant au tour des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+, ainsi que des modèles de la famille Galaxy S10.

La société a confirmé l’arrivée de la version bêta de One UI 4 sur les modèles 2019 via son forum officiel en Corée du Sud. Dans l’annonce, ils précisent qu’à partir d’aujourd’hui, il est possible de profiter de l’actualité de One UI 4 basée sur Android 12 sur les appareils des séries S10 et Note10.

One UI 4 beta arrive sur les Galaxy S10 et Note 10

Le programme bêta a été ouvert en Corée du Sud et est disponible pour les propriétaires d’un total de six appareils différents de la famille Galaxy. Ils sont les suivants:

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Note10 +

Samsung Galaxy Note10

Pour l’instant, bien sûr, la marque n’a pas révélé si elle entendait étendre ce programme au reste des régions comme elle l’a déjà fait avec les Galaxy S21, S20 et Galaxy Z. Cependant, il est prévu qu’il atteigne d’autres pays où Samsung a déjà lancé le programme bêta pour One UI 4.

Si l’on prend en compte le planning confirmé par Samsung, on s’attend à ce que la mise à jour stable vers Android 12 pour le Note10 soit disponible tout au long du mois de janvier prochain, et que les possesseurs du Galaxy S10 devront attendre février.

