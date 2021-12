5 nouvelles fonctionnalités d’Android Auto qui arriveront très bientôt dans votre voiture

Si vous avez une voiture avec Android Auto, vous serez intéressé de savoir quelles sont les nouvelles qui sont sur le point d’atteindre la plate-forme.

Lors de l’annonce des nouvelles qui atteindront Android à Noël prochain, la société a également profité de l’occasion pour faire connaître les changements qui atteindront sa plate-forme pour les véhicules, Android Auto.

La version Android pour voitures est sur le point d’être mise à jour pour recevoir une série d’améliorations intéressantes, qui seront sans aucun doute bien accueillies par ceux qui ont une voiture compatible.

Des réponses rapides

Pour pouvoir répondre aux messages sans avoir à quitter la route des yeux en conduisant, Android Auto sera mis à jour pour inclure des réponses rapides.

Avec ces réponses, il sera plus facile de répondre aux messages entrants grâce aux suggestions de l’Assistant Google. Il sera également possible de créer nos propres messages personnalisés.

Connexion automatique

Cela a pris du temps, mais la connexion automatique arrive enfin à Android Auto. Désormais, le système peut être configuré pour qu’Android Auto démarre automatiquement lorsque le smartphone est connecté à la voiture, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir l’application manuellement.

Commandes musicales plus simples

La lecture des contenus multimédias a également été améliorée, grâce à un bouton « play » qui apparaît en permanence à l’écran pour contrôler la lecture sans avoir à ouvrir l’application musicale en question.

De plus, dans un avenir pas trop lointain, la possibilité de rechercher de la musique dans les applications utilisant notre voix sera ajoutée.

Déverrouillez votre voiture avec votre mobile

Les propriétaires de l’un des modèles de voitures BMW les plus récents peuvent désormais utiliser leur mobile pour déverrouiller, voire démarrer la voiture. Pour l’instant, oui, cette fonction n’est disponible que sur les Google Pixel 6 et 6 Pro, et sur le Galaxy S21.

Prise en charge de la double SIM

Bien que la fonction n’ait pas encore été annoncée par Google, de nombreux utilisateurs se sont rendu compte qu’Android Auto prend déjà en charge la double carte SIM, pouvant choisir la ligne à utiliser lors des appels ou de la réception de messages. Pour avoir cette fonction, il suffit de mettre à jour l’application vers la version 7.1.614554.

