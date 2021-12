Ce sont les 10 mobiles les plus puissants du marché en ce moment, selon AnTuTu

AnTuTu a republié sa liste des 10 mobiles les plus puissants du marché aujourd’hui.

Un nouveau mois commence, et comme d’habitude, les habitants d’AnTuTu ont une nouvelle fois dressé leur liste mythique composée des smartphones les plus puissants du marché qu’il est possible d’acheter.

La liste, correspondant au mois de novembre, est composée d’un total de dix modèles de smartphones différents. Comme il ne s’agit pas de la liste mondiale, il n’est pas surprenant que tous les mobiles qui la composent soient d’origine chinoise.

En revanche, étant donné qu’on n’a guère assisté à de nouveaux lancements ces dernières semaines, la liste comprend à peine des différences par rapport à la liste des mobiles les plus puissants du mois d’octobre. Dans tous les cas, il est toujours intéressant de revoir quels ont été les smartphones les plus performants du mois dernier.

Une fois de plus, le « gaming » mobile en tête

Il s’agit, une fois de plus, du Xiaomi Black Shark 4S Pro, le modèle capable de surpasser tous les autres et de devenir le smartphone le plus puissant disponible sur le marché aujourd’hui selon les données collectées par AnTuTu.

Il l’a fait après avoir obtenu un score moyen de 875 382 points, l’un des plus élevés jamais vus dans le classement. À ce jour, seuls les mobiles équipés du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1 ont réussi à franchir la barre du million, mais il faut garder à l’esprit qu’aujourd’hui, aucun smartphone à vendre n’est équipé de ce processeur.

Il est suivi de près par un autre modèle axé sur les jeux : le Red Magic 6S Pro de Nubia que nous avions analysé à l’époque. En troisième position, l’iQOO 8 Pro ferme le podium, composé de trois modèles basés sur le processeur Qualcomm Snapdragon 888+.

La quatrième position est réservée au Xiaomi Red Magic 4 Pro, que le vivo X70 Pro + suit de près, avec un écart d’un peu plus de 2 000 points. Juste en dessous se trouve le ASUS ROG Phone 5S, équipé d’un Snapdragon 888+.

Les quatre derniers modèles à apparaître sur la liste sont l’iQOO 8, le Lenovo Legion Duel 2 Pro, l’OPPO Find X3 Pro et le realme GT. Il est frappant de constater que, pour la première fois depuis plusieurs mois, ** le OnePlus 9 Pro a été exclu du top 10 des mobiles AnTuTu les plus puissants.

Étant donné que la prochaine liste ne sera publiée qu’en janvier et qu’il n’y aura pratiquement pas de lancements avant 2022, il est très probable qu’il s’agisse des 10 smartphones les plus puissants que nous ayons vus en 2021. Avec l’arrivée de le Snapdragon 8 Gen 1, nous devrons voir quels fabricants sont capables de tirer les meilleures performances de la nouvelle plate-forme Qualcomm.

