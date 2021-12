La Google Pixel Watch avec intégration Fitbit arrivera en 2022 pour concurrencer l’Apple Watch

2022 sera-t-elle enfin l’année de la Pixel Watch ? Toutes les rumeurs suggèrent que la première smartwatch de Google sera une réalité l’année prochaine.

Nous entendons parler de la soi-disant Google Pixel Watch depuis si longtemps que beaucoup ont maintenant abandonné l’espoir que Google lancera sa propre montre connectée WearOS. Mais de temps en temps, une nouvelle rumeur ouvre la porte à l’arrivée de ce produit dans un avenir pas trop lointain.

A cette occasion, l’information a été publiée par Business Insider et confirmée par The Verge : les deux médias affirment que Google travaille sur sa propre smartwatch, dont le lancement est prévu en 2022 l’année prochaine.

Intégration Wear OS et Fitbit dans une montre développée par l’équipe derrière les Pixels

Apparemment, l’appareil est développé par la même équipe derrière le matériel des smartphones Google Pixel, dirigée par Rick Osterloh. L’équipe Fitbit, que Google a acquise en début d’année, ne serait pas directement impliquée dans ce projet.

Cependant, il a été indiqué que la montre aurait un certain type d’intégration avec l’écosystème Fitbit via un système connu sous le nom de « Nightlight » en interne.

On ne sait pas si la Google Pixel Watch sera le nom ultime de la montre. Ce qui semble être un fait, c’est que la montre sera plus chère que les modèles Fitbit, puisque l’objectif de Google est de concurrencer directement l’Apple Watch.

Des sources proches de Google affirment que la montre traverse aujourd’hui sa phase de test, et que le lancement est prévu pour l’année prochaine 2022. Si tout se passe bien, il n’est pas exclu que son arrivée puisse intervenir au printemps de l’année prochaine.

Google lui-même avait déjà confirmé il n’y a pas longtemps son intention de construire sa propre smartwatch. En fait, dans le passé, la société était sur le point de lancer non pas une, mais deux montres au sein de la famille Pixel : la LG Watch Sport et la Watch Style. Cependant, Osterloh lui-même a décidé d’annuler le projet car aucune des deux montres n’offrait l’expérience à laquelle Google souhaitait aspirer avec ses premières montres connectées.

Sur la base des fuites les plus récentes, on sait que la Pixel Watch, nom de code « rohan », aurait un format circulaire et un design minimaliste, qui comporterait un écran incurvé et une couronne latérale rotative. La montre, bien sûr, comporterait des fonctions de suivi de la santé et des activités, notamment un lecteur de fréquence cardiaque et un moniteur de sommeil.

