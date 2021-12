Vous pouvez sûrement imaginer qui mange le toast de Samsung en Amérique latine

Samsung est toujours numéro 1 en Amérique latine, mais connaît déjà plusieurs trimestres de chute avec Motorola et Xiaomi comme principaux antagonistes… Peu de surprises !

Nous disions il y a quelques mois que près de la moitié des mobiles vendus en Amérique latine provenaient de Samsung, même si peu de temps après les consultants experts de l’industrie nous ont fait part d’une chute du géant sud-coréen à 37,3% en raison de la concurrence féroce qui a atteint les principaux marchés d’Amérique centrale et du Sud.

Cette tendance est confirmée par les dernières données publiées par Counterpoint Research, reprises par des collègues de GizmoChina parlant d’un marché latino-américain de plus en plus mature, faisant la part belle à d’autres fabricants déjà classiques dans leurs magasins comme Motorola, ainsi qu’à des géants chinois comme OPPO. , Xiaomi ou ZTE.

En effet, le marché Latam connaît également une nouvelle croissance, bien qu’à un rythme inférieur à celui des autres régions, avec seulement 0,7% en glissement annuel et 3,1% entre les deuxième et troisième trimestres 2021 auxquels correspondent les données fournies par le consultant.

En outre, Counterpoint Research lui-même constate en particulier que ce n’est qu’en cette année 2021 qu’au moins cinq nouvelles marques opèrent en Amérique latine, saturant davantage le marché et compliquant l’hégémonie d’un Samsung qui doit désormais également rivaliser avec les géants chinois à succès.

Ce sont les marques qui vendent le plus de téléphones mobiles en Amérique latine

Ainsi, dans un scénario compliqué par la pénurie mondiale de puces, Samsung réduit à nouveau sa part dans Latam à 35,6%, bien qu’il conserve la première position avec Motorola progressant à un bon rythme jusqu’à une part de 23,2% et Xiaomi , OPPO et ZTE multipliant leurs parts de marché avec respectivement 10,4%, 4,4% et 4,6%.

Il est à noter que Samsung enregistre son plus bas niveau en Amérique latine au cours des 7 derniers trimestres, sûrement affligé par l’indisponibilité de stock due aux arrêts d’usines au Brésil et au Vietnam dus au manque de composants et/ou au Covid-19.

Ce n’est en aucun cas une surprise que Xiaomi, ZTE et OPPO et ils gagnent du terrain, ils l’ont déjà fait sur tous les marchés qu’ils ont touchés dans leur expansion internationale, et nous connaissons également déjà la bonne pénétration d’une entreprise américaine comme Motorola en Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique ou au Pérou, bien qu’ils soient désormais aux mains d’un autre géant chinois comme Lenovo.

Fait intéressant, avec seulement quelques mois, Xiaomi a déjà atteint la première place en Colombie à certains moments, étant la deuxième au Chili et au Pérou et visant à dominer dans ces trois pays à très court terme.

ZTE, pour sa part, s’est positionné comme la quatrième entreprise dynamisée par sa croissance également en Colombie et au Pérou grâce à ses accords avec des opérateurs locaux, bien que dans son cas le Mexique soit son plus grand marché.

Samsung continue d’être leader, Motorola se rallie et les géants chinois apparaissent dans un environnement compliqué, avec Apple comme témoin d’exception dans une Amérique latine où ses prix et son approche laissent ceux de Cupertino avec seulement 3,7% de part de marché. iPhone 13.

OPPO est également tombé en disgrâce au Mexique et en Colombie, bien que dans son cas, la reconnaissance de sa marque soit plus faible et qu’il lui reste encore du chemin à parcourir pour obtenir un impact plus important comme celui qu’il a déjà obtenu, par exemple en Europe.

Ce cas est également intéressant, car Apple ne démarre pas en Amérique latine et c’est une nouveauté, puisque ceux de Cupertino sont leaders sur un marché aussi complexe que la Chine mais ici ils n’atteignent même pas une part de 4%, probablement à cause de leurs prix élevés. et son orientation exclusive vers la coupe la plus premium.

Il faudra voir comment le marché se comportera dans les prochains mois, car la pandémie devrait commencer à s’atténuer et d’ici la fin 2022 le marché devrait également se remettre de la crise de la logistique et de la fabrication de puces… Nous resterons vigilants, car notre les amis d’Amérique latine ont de plus en plus d’options dans leurs catalogues !

Thèmes connexes : Motorola, Téléphones, Samsung, Xiaomi