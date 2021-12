Samsung a l’intention de concurrencer Xiaomi en 2022 : il ajoutera un précieux supplément à ses téléphones moins chers

Samsung veut rester le leader du marché mobile en 2022 malgré la croissance de Xiaomi. C’est votre plan pour y arriver.

La croissance impressionnante de Xiaomi en tant que fabricant de smartphones devrait commencer à inquiéter Samsung. La firme chinoise continue de gagner des parts de marché trimestre après trimestre, et peu à peu ses smartphones gagnent du terrain sur ceux de la série Galaxy.

Mais Samsung a un plan avec lequel il aspire à reprendre une certaine importance dans le milieu de gamme au cours de la prochaine année 2022. Comme indiqué dans The Elec, la société sud-coréenne réfléchit à la manière dont elle peut ajouter plus de valeur à ses smartphones de la série Galaxy A, donc qui sont plus intéressants que leurs concurrents chinois, et la société a trouvé un moyen d’y parvenir : ajouter une résistance à l’eau à ses smartphones moins chers.

Résistance à l’eau même sur le Galaxy A le moins cher

Selon les rapports du portail coréen susmentionné, Samsung prévoit d’ajouter une résistance à l’eau dans ses futurs smartphones de la famille Samsung Galaxy A, de la même manière qu’il l’a déjà fait avec des modèles tels que le Samsung Galaxy A52 et le Galaxy A72 de 2021. .

On ne sait pas quels appareils obtiendront la certification IP qui garantit leur résistance à l’eau, mais on s’attend à ce que la plupart des terminaux de la famille Galaxy A adoptent cette fonctionnalité. Pour l’instant, oui, des modèles comme le nouveau Samsung Galaxy A13 semblent hors du plan.

Par conséquent, il est prévu que des modèles tels que le Galaxy A33, le Galaxy A52 et le Galaxy A73 fassent partie de l’initiative, dans le but d’apporter une valeur ajoutée par rapport aux modèles d’entreprises telles que realme, OPPO ou Xiaomi.

Que la stratégie fonctionne ou non, je crains que ce soit un mystère aujourd’hui. Tout dépendra de la question de savoir si la résistance à l’eau est aussi importante pour les consommateurs que Samsung semble le croire.

