6 des meilleures applications et jeux iPhone de l’année que vous pouvez également utiliser sur Android

Vous n’avez pas d’iPhone ? Pas de problème : vous pouvez profiter de certaines des meilleures applications et jeux de l’App Store sur votre mobile Android.

De la même manière que Google l’a déjà fait avec son Google Play’s Best of 2021, Apple a annoncé aujourd’hui sa liste des meilleurs jeux et des meilleures applications de l’App Store en 2021, récompensant les applications et les jeux de la plus haute qualité, au design plus créatif. ou celui qui a eu un plus grand impact culturel.

Comme d’habitude, de nombreuses applications et jeux choisis par Apple dans son App Store sont également disponibles sur Android, et les utilisateurs du système d’exploitation Google peuvent en profiter sans avoir d’iPhone, d’iPad ou de tout autre appareil Apple. Parmi eux, on retrouve les suivants :

Meilleures applications de l’App Store en 2021 disponibles sur Android

Apple décerne cinq récompenses différentes en fonction de l’appareil vers lequel chaque application est dirigée, qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un iPad, d’un Mac, d’une Apple TV ou d’une Apple Watch. Les gagnants de cette année sont les suivants :

Application iPhone de l’année : Toca Life World, de Toca Boca | Disponible sur Android

Application iPad de l’année : LumaFusion, par LumaTouch | Non disponible sur Android

Appli Mac de l’année : Craft par Luki Labs Limited | Non disponible sur Android

Appli Apple TV de l’année : DAZN par DAZN Group | Disponible sur Android

Application Apple Watch de l’année | Carotte Météo par Grailr | Disponible sur Android

Meilleurs jeux App Store en 2021 disponibles sur Android

Dans la section jeux, la variété des titres disponibles sur Android est tout aussi large. Au total, trois des cinq jeux primés peuvent être appréciés sur les appareils Android.

Jeu iPhone de l’année | League of Legends : Wild Rift, par Riot Games | Disponible sur Android

Jeu IPad de l’année | MARVEL Future Révolution par Netmarble Corporation | Disponible sur Android

Jeu Mac de l’année | Myst par Cyan | Non disponible sur Android

Jeu Apple TV de l’année | Space Marshals 3 par Pixelbite | Disponible sur Android

Jeu d’arcade Apple de l’année | Fantastique par Mistwalker | Non disponible sur Android

De même, Apple a choisi de sélectionner des applications et des jeux qui, bien qu’ils ne fassent pas partie de la liste des meilleurs, ont eu un grand impact culturel parmi les utilisateurs d’appareils Apple. Parmi les titres, on peut en trouver certains disponibles sur Android, comme Among US, Peanut, Bumble ou encore Canva.

