10 différences entre WhatsApp sur Android et sur iOS

Montre Connectée Homme et Femme pour Sport, SoundPEATS Watch 1 Smartwatch Intelligente Étanche IP68 Tracker avec Moniteur de Fréquence Cardiaque et Moniteur de Sommeil GPS -Noir

⛹️ Tracker Fitness et 12 modes de sport : La montre connecté sport SoundPEATS Watch 1 enregistre avec précision vos pas, la distance parcourue, les calories brûlées et vous pouvez obtenir une semaine / mois de données accumulées via l'application Soundpeats Sports. La montre connectée 12 modes de sport comme la course, le vélo, la randonnée, le yoga, le basket-ball et plus encore, vous motive à atteindre votre objectif d'exercice avec des statistiques en temps réel. 📩 Rappel de message et autres fonctions : Restez connecté avec le monde sur votre poignet, vous pouvez recevoir des notifications d'appels, SMS, Facebook, Twitter avec la montre connecté bluetooth. Cette montre homme multifonction dispose également de nombreux outils pratiques, tels que la météo, le contrôle de la musique, l'entraînement respiratoire, le chronomètre, le compte à rebours, les réveils, les rappels de sédentarité. 🛌 Moniteur de fréquence cardiaque et moniteur de qualité du sommeil : avec le capteur optique de fréquence cardiaque basé sur le poignet, le tracker d'activité peut surveiller votre fréquence cardiaque en temps réel à votre poignet toute la journée. Cette montre bluetooth de fitness enregistre automatiquement votre activité de sommeil ; vous obtenez une analyse scientifique de la qualité du sommeil et des informations saines avec l'application Soundpeats Sports. 💟 Étanche IP68 et longue autonomie : La montre de sport SoundPEATS Watch 1 est étanche IP68, de sorte que vous n'avez pas besoin d'enlever votre montre intelligente pour nager, se laver les mains. Et cette montre connectée sport SoundPEATS Watch 1 peut être utilisée pendant 10 -15 jours lorsqu'elle est chargée pendant 2 heures. Très approprié pour utiliser cette montre connecté femme dans votre quotidien sportif, la forme physique, réunions d'affaires et déplacements en famille. ⌚ Écran de 1,4" et port confortable : Cette montre connectée homme est équipée d'un écran tactile de 1,4" et de 5 cadrans personnalisables, ce qui la rend facile à utiliser et à lire les données. Le bracelet réglable de cette montre connecté intelligente légère s'adapte à un poignet entre 15 et 23 cm (périmètre), convient pour les hommes, les femmes et les adolescents.