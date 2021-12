Moins qu’un café : ces écouteurs sans fil sont à vous pour seulement 1 euro

Obtenez le Klack I7 Mini pour seulement 1 euros chez AliExpress Plaza, un casque sans fil pas cher avec batterie pour plus de 20 heures de musique.

Nous vous proposons une bonne affaire à ne pas manquer, car pour moins que le prix d’un café, vous pouvez acheter des écouteurs sans fil résistants aux gouttes d’eau et avec une autonomie supérieure à 20 heures. Ce sont les Klack I7 Mini, qui ont un prix de vente conseillé de 14,99 euros, mais ils peuvent désormais être à vous pour seulement 1 euro sur AliExpress Plaza.

Malheureusement, tous les utilisateurs ne peuvent pas profiter de cette offre, il y a une exigence clé qui doit être remplie. Comme on peut le voir en magasin, le Klack I7 Mini baisse à l’euro en prix uniquement pour les nouveaux utilisateurs. Si vous avez déjà effectué un achat avec votre compte, enregistrez simplement un nouvel utilisateur pour pouvoir prendre les écouteurs sans fil pour ce prix fou. De plus, avec l’achat sur AliExpress Plaza, vous bénéficiez de la livraison gratuite depuis l’Espagne et la TVA est déjà incluse dans le prix.

Achetez ces écouteurs sans fil pour seulement 1 euro

Le Klack I7 Mini a un design qui rappelle irrémédiablement les AirPod d’Apple. Fabriqués en plastique et de couleur blanche, ces écouteurs sans fil ont une bonne adhérence sur l’oreille. De plus, grâce à la protection IPX5, ils résistent aux gouttes d’eau et à la sueur, vous pouvez donc les utiliser pour le sport sans vous soucier des conséquences possibles.

Selon le constructeur, les écouteurs offrent une bonne qualité sonore grâce à une puce hi-fi. De plus, ils disposent d’une technologie pour filtrer les bruits extérieurs afin que cela ne vous gêne pas lorsque vous écoutez de la musique. Comme nous l’avons mentionné, ce sont des écouteurs sans fil, ils utilisent la connectivité Bluetooth 5.0 pour se connecter à d’autres appareils et ainsi oublier les câbles ennuyeux.

Côté autonomie, les Klack I7 Mini offrent environ 3 heures de lecture sur une seule charge. En utilisant l’étui de charge, vous pouvez fournir jusqu’à 7 charges supplémentaires, donc l’autonomie dépasse 20 heures au total. Pour seulement 1 euro, on peut demander un peu plus pour des écouteurs sans fil.

