Le design du Samsung Galaxy A73 est filtré en images et confirme une partie de ses caractéristiques

Le design du Samsung Galaxy A73, exposé : ce sera la prochaine référence Samsung milieu de gamme.

Après avoir pu jeter un œil au design des Samsung Galaxy A33 et Samsung Galaxy A53, une nouvelle fuite nous permet aujourd’hui de voir, pour la première fois, quel sera le design du nouveau Samsung Galaxy A73, le modèle qui dirigera la famille Galaxy A au cours de l’année prochaine 2022.

Encore une fois, la fuite vient du célèbre « leaker » connu sous le nom de OnLeaks, qui a partagé une série de rendus basés sur les schémas de conception originaux du téléphone, grâce auxquels nous pouvons voir en détail l’esthétique de ce nouveau smartphone haut de gamme de milieu de gamme.

Grand écran et quatre caméras arrière sur le Galaxy A73

Si quelque chose est clair en voyant les images de l’appareil, c’est que les différences par rapport au Galaxy A72 actuel seront minimes. L’appareil conservera la même ligne esthétique, avec une partie avant occupée par un grand écran plat, et une partie arrière également plate, où le module caméra est le protagoniste.

Ce module abriterait au total quatre caméras différentes, dont une de 108 mégapixels, et un flash LED. En façade, on retrouve l’écran de 6,7 pouces de diagonale, avec une résolution Full HD+ et la technologie AMOLED.

Tout semble indiquer que Samsung maintiendra le taux de rafraîchissement élevé sur l’écran de l’appareil, bien qu’il ne soit pas clair s’il sera de 90 ou 120 hertz.

Son processeur serait le Snapdragon 750G de Qualcomm, avec un modem 5G intégré pour fournir à l’appareil une connectivité de nouvelle génération. Le reste de ses caractéristiques est, pour l’instant, un mystère et nous ne pouvons que faire des suppositions.

Compte tenu des antécédents de Samsung, les nouveaux modèles de la série Galaxy A sortiront très probablement au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Sujets associés : Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A