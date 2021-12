7 nouveautés Android qui arriveront sur votre mobile ce Noël

Fede Microphone Karaoké Sans Fil Bluetooth avec Lumière LED Multi couleur, Micro à Main Portable Haut-parleur pour Enfants/Adultes Chanter, Compatible avec Android/IOS/PC/Smartphone

【3-en-1 Microphone Karaoké Portable】: Grâce au design léger, vous pouvez l'emporter où vous le souhaitez sans chercher dans une salle de karaoké. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser comme un microphone sans fil et un haut-parleur Bluetooth. Vous pouvez également l'utiliser pour enregistrer vos chansons dans l'application sur votre téléphone. 【Excellent effet d’écho et les voix change】: Un filtre métallique interne est particulièrement conçu pour réduire le bruit et les interférences de poussière, délivre un son fort et clair avec une grande réverbération d’écho. Avec 4 changements de voix supplémentairesà savoir: voix d’enfant, voix masculine, voix profonde et voix douce. 【2 méthodes de connexion et compatibilité universelle】: Connexion via Bluetooth ou câble. Le microphone karaoké sans fil peut facilement se connecter via Bluetooth ou Jack audio 3,5 mm à votre smartphone Android, tablette, ordinateur portable, télévision, et lecteur MP3 ou d’autres appareils. Grâce à sa fonction de mémoire,la connexion Bluetooth précédente sera automatiquement activée lorsque vous allumez le microphone. 【Affichage à DEL dynamiqueaux côtés】: La lumière colorée LED varie avec le rythme de la musique, ce qui vous permet de profiter d’une ambiance joyeuse, même vous restez à la maison. 【Largement utilisation】: Ce nouveau microphone de karaoké peut être largement utilisé pour la fête, le karaoké familial, levoyage, l’enregistrement instrumental, les interviews, la parole. Parfait pour offrir en cadeau pour les enfants ou un ami.