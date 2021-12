Les voitures BMW peuvent désormais être déverrouillées avec votre Pixel 6 ou Samsung Galaxy S21

Annoncées lors de la Google I/O 2021, les clés numériques Android 12 sont enfin activées pour ouvrir et démarrer votre BMW.

Nous analysons depuis un certain temps les principales nouveautés d’Android 12, et l’une des plus intéressantes pour un avenir entièrement connecté est peut-être la possibilité native de transformer votre smartphone en clés de voiture, en commençant évidemment par les propriétaires d’une BMW qui a été chargé de collaborer avec Google dans le développement de cette fonctionnalité.

C’est quelque chose que nous connaissons depuis la dernière I/O 2021, même si ce n’est que maintenant que Google a annoncé sa disponibilité dans les premiers smartphones compatibles, que sont le Pixel 6 et le Samsung Galaxy S21.

Les collègues de 9to5Google nous l’ont dit, nous informant également que l’option est déjà activée à partir d’aujourd’hui pour tous les Pixel 6 et Galaxy S21 sur lesquels Android 12 est installé, pouvant non seulement ouvrir le véhicule mais aussi le démarrer sans avoir à porter les clés. physique de notre BMW.

Pour l’instant, il n’est publié que via la connectivité NFC et n’utilise pas l’Ultra-WideBand (UWB), qui est la technologie pour laquelle ces clés numériques sont réellement conçues. Évidemment, cela implique des engagements que nous allons maintenant commenter.

Android 12 vous permettra de retirer les clés de votre voiture : utilisez votre mobile même pour démarrer

Pour commencer, la mise en œuvre initiale de Google nécessite que l’appareil touche physiquement la porte ou au moins se rapproche suffisamment, nous devrons donc attendre l’utilisation de l’Ultra-WideBand (UWB) pour nous permettre de garder le smartphone dans notre poche sans avoir à même le toucher pour ouvrir ou démarrer la voiture.

De plus, l’utilisation du NFC nécessite un véhicule doté d’une technologie compatible, nous ne pouvons donc utiliser nos Galaxy S21 et Pixel que pour ouvrir les voitures BMW fabriquées à partir de 2020, les seules dans lesquelles cette clé numérique fonctionnera pour l’instant.

Le principal problème est peut-être que la puce Ultra-WideBand (UWB) incluse dans le Pixel 6 n’est pas encore active et nécessite une mise à jour ultérieure déjà annoncée par Google. Par ailleurs, il est à noter que BMW est déjà compatible avec les clés numériques de l’iPhone et de l’Apple Watch.

De même, il existe également une limitation des marchés où cette fonction peut être utilisée dans un premier temps, nous détaillons donc les pays spécifiques où la clé numérique Android 12 pour voitures est déjà activée :

Pixel 6.- Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Chypre, Roumanie, Suède , Suisse, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Chypre, Australie, Brésil, Japon, Canada, Corée, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Russie, Singapour, Afrique du Sud, Thaïlande, États-Unis, Croatie, Macao, Taïwan

Samsung Galaxy S21.- États-Unis, Corée, Grande-Bretagne, Danemark, France, Italie, Espagne

Nous verrons combien de temps il faudra à plus de constructeurs automobiles pour rejoindre Google et devenir compatible avec les clés numériques Android 12, même si nous savons déjà que tout dans l’industrie automobile est assez lent, ou du moins jusqu’à l’émergence de Tesla et de ses gadgets avec roues.

