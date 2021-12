Ces 19 téléphones Huawei seront mis à jour vers Harmony 2.0 stable prochainement

Huawei continue d’apporter HamronyOS aux appareils de son catalogue. A cette occasion, 19 mobiles et tablettes sont choisis pour recevoir la mise à jour.

HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei, continue de faire son chemin dans le portefeuille de smartphones et de tablettes de la marque. Après avoir atteint dix nouveaux appareils il y a quelques semaines à peine, la marque est maintenant prête à envoyer la mise à jour à 19 autres appareils.

Comme d’habitude, la mise à jour sera d’abord publiée en Chine. Pendant ce temps, les utilisateurs d’appareils Huawei du monde entier continuent de s’appuyer sur Android, et la mise à jour HarmonyOS n’est pas attendue de si tôt.

19 téléphones Huawei et Honor qui seront mis à jour vers HarmonyOS 2

Parmi les 19 appareils qui recevront la mise à jour, il est possible de trouver des téléphones portables et des tablettes, à la fois de Huawei et d’Honor.

Dans la plupart des cas, il s’agit d’appareils vieux de plusieurs années, dont les légendaires Huawei P10 ou Huawei Mate 9. La liste complète est disponible ci-dessous :

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 Pro

Huawei Mate 9 Porsche Design

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 2s

Huawei Profitez de 9 Plus

Huawei MediaPad M5 10,8 pouces

Huawei MediaPad M5 8,4 pouces

Huawei MediaPad M5 Pro 10,8 pouces

Huawei Profitez de la tablette 2

Tablette Honor 6 10.1 pouces

Tablette Honor X6

Honneur 9

Honneur V9

Jeu d’honneur

Note d’honneur 10

Tous ces téléphones Huawei et Honor sont déjà compatibles avec HarmonyOS 2

Comme indiqué dans HuaweiCentral, HarmonyOS commencera bientôt à atteindre à la fois les appareils des utilisateurs qui testaient déjà la version bêta de ce système d’exploitation, ainsi que ceux qui étaient encore dans la version stable de MIUI basée sur Android.

