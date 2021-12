Pour la première fois depuis des années, Apple conquiert le marché le plus difficile au monde

Cela ne fait qu’un mois, celui d’octobre, mais Apple a signé le numéro un du marché mobile en Chine après 6 ans.

De plus en plus populaires en Chine, la vérité est que les iPhones d’Apple ont connu une croissance fulgurante sur le marché asiatique géant depuis que la firme de Cupertino a changé de design avec l’iPhone X, modernisant ses lignes et adoptant les formats tout écran qu’ils avaient déjà été standardisés à l’échelle mondiale.

En tout cas, l’émergence de constructeurs comme Xiaomi, OPPO, Huawei ou vivo avait durci la concurrence sur ce qui est sûrement le marché mobile le plus complexe de la planète, qui avec l’arrivée de l’iPhone 13 a une nouvelle fois récompensé Apple en les plaçant à nouveau dans un top 4 inaccessible pour les autres firmes étrangères, puisqu’Apple est précisément la seule que le gouvernement de Pékin autorise à concourir sans restrictions dans son pays.

Seuls deux mobiles Xiaomi résistent aux iPhones de nouvelle génération en Chine ces dernières semaines, bien que curieusement une étude de Counterpoint Research reprise par des collègues de GizmoChina révèle que le géant Haidian n’est pas dans ce top 4 du dernier octobre 2021, où soyez prudent car Apple a atteint la première position après 6 ans.

Le cap est énorme pour Apple, qui a progressé de pas moins de 46% de ses ventes par rapport à un mois de septembre qui avait déjà été très bon, signant la plus forte hausse mensuelle du marché chinois ces derniers temps.

Même la Chine se rend à l’iPhone 13

Ainsi, Apple a dépassé vivo en octobre avec une part de marché de 22%, laissant le constructeur de Dongguan avec une part de 20% en deuxième position et OPPO en troisième avec 18%. Le quatrième est Huawei, mais à une distance sidérale avec seulement 8%.

Et ce malgré le fait que non seulement Apple a présenté un produit phare pour cette fin d’année, puisque vivo a également lancé les ventes en Chine de son nouveau X70 Pro + avec une photographie signée ZEISS, qui n’est pas vendue en Europe mais a probablement le meilleur système de caméra dans tout le catalogue Android.

Par rapport au marché chinois en chiffres mondiaux, les ventes de smartphones ont augmenté de 2% en glissement mensuel entre septembre et octobre, Huawei perdant de plus en plus de terrain et Apple dominant pour la première fois puisqu’en décembre 2015, l’iPhone 6s est passé à celui de Cupertino.

Reste maintenant à voir si cette croissance se consolide dans le temps et Apple maintient le pouls, même s’il est déjà possible d’apprécier le resserrement des parts de marché en Chine, où même Xiaomi ne parvient pas à se démarquer en attendant l’atterrissage du nouveau Xiaomi 12 en ce mois de décembre ,.

Les 2 téléphones Xiaomi qui ont résisté à l’iPhone en Chine

