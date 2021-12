L’affaire est de retour : le Samsung Galaxy haut de gamme le moins cher que vous puissiez avoir est celui-ci

Si vous souhaitez avoir l’un des Galaxy les plus avancés du moment mais que vous ne voulez pas débourser 800 euros, c’est l’offre qu’il vous faut.

Nous rêvons tous d’avoir un mobile haut de gamme et s’il est d’une marque comme Samsung, éteignez-le et c’est parti. Pour cette raison, nous pouvons ignorer l’offre que nous avons trouvée aujourd’hui dans la boutique en ligne Samsung, où le Galaxy S20 FE, l’un des haut de gamme les plus équilibrés de l’année dernière, bénéficie d’une remise juteuse.

Pour une durée limitée (l’offre ne sera valable que jusqu’à ce dimanche), on peut acheter ce Samsung Galaxy avancé pour seulement 499 euros, 160 euros en dessous de son prix actuel et 200 euros de moins qu’à sa sortie il y a tout juste un an.

Acheter le Samsung Galaxy S20 FE à moins de 500 euros

Comme nous l’avons vu dans notre analyse, le Samsung Galaxy S20 FE condense parfaitement le meilleur des Galaxy S du passé 2020 dans un terminal équilibré qui n’échappe pas à la touche premium caractéristique du coréen.

Ainsi, le Galaxy S20 FE est livré avec le meilleur écran de son segment, un Full HD + AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui offre une expérience fluide et de qualité. Cette performance est également favorisée par ses 6 Go de RAM et le processeur Exynos 990, qui tournent en faveur de l’utilisateur, offrant un téléphone mobile puissant avec un logiciel poli et optimisé.

Si nous ajoutons à cette magnifique performance la batterie 4500mAh qu’elle comprend, nous aurons un mobile qui atteint 7 heures d’écran et que même au-dessus, il peut être chargé sans fil. Bref, un mobile haut de gamme solide avec une âme de super vendeur.

Finalmente, solo queda reafirmarse en que se trata de uno de los mejores móviles de finales de 2020 no solo por lo comentado hasta ahora, sino también por incluir un apartado fotográfico prácticamente idéntico al que podemos encontrar en los Galaxy S20 estándar, los flagships de Samsung l’année dernière. De cette façon, nous pouvons profiter du même capteur principal et grand angle que celui des mobiles premium de la firme mais pour beaucoup moins d’argent, le S20 FE étant le moyen le plus simple (et le moins cher) d’accéder aux avantages de la série S.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.