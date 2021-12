Ainsi, vous pouvez voir vos 100 chansons les plus écoutées de l’année sur Apple Music

Apple Music Replay 2021 est là : vous pouvez ainsi voir votre musique la plus écoutée de l’année dernière.

Suivant les traces de Spotify avec son mythique Wrapped, les gens d’Apple Music offrent désormais à leurs utilisateurs la possibilité de faire un bilan de leur musique la plus écoutée de l’année dernière, avec le soi-disant Apple Music Replay 2021.

Tous les utilisateurs d’Apple Music peuvent accéder à leur Replay 2021, où ils verront leurs statistiques d’utilisation de la plateforme musicale au cours des derniers mois, y compris une liste des 100 chansons les plus écoutées au cours de l’année.

Apple Music Replay 2021 : visualisez votre musique préférée de l’année dernière sur Apple Music

Contrairement à Spotify Wrapped, Apple ne donne pas la possibilité d’accéder directement aux statistiques d’utilisation via l’application mobile Apple Music. Au lieu de cela, pour voir Apple Music Replay 2021, vous devez accéder au site Web Apple Music à partir du navigateur.

Après vous être connecté avec notre compte Apple Music, le détail de nos habitudes d’utilisation au cours des derniers mois apparaîtra, avec la liste des 100 chansons les plus écoutées, les 10 meilleurs artistes et albums, et d’autres informations d’intérêt comme total. temps d’écoute tout au long de l’année.

Il convient de noter qu’Apple Music créera automatiquement une liste de lecture avec les chansons les plus écoutées. Cette liste sera mise à jour chaque semaine, et il sera possible de continuer à accéder aux listes créées les années précédentes.

D’autres détails à garder à l’esprit sont qu’Apple Music Replay utilise l’historique de lecture Apple Music pour calculer les chansons, albums et artistes préférés au cours de l’année, mais n’inclut pas la musique lue sur des appareils qui n’ont pas la possibilité d’enregistrer l’enregistrement . Les morceaux qui ne sont pas disponibles dans le catalogue Apple Music ne sont pas non plus inclus.

Après avoir accédé à Replay 2021, il est possible de partager les playlists générées par Apple Music avec d’autres personnes via des services tiers tels qu’Instagram ou Twitter.

