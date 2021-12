Nothing ear (1) peut désormais être achetée dans un nouveau coloris noir élégant

Vous pouvez maintenant acheter les écouteurs sans fil Nothing Ear (1) dans une nouvelle finition noire mate.

Le Nothing Ear 1 a peut-être été le casque le plus médiatisé de sa présentation dans l’histoire récente. Et la marque n’a pas l’intention de laisser tomber le battage médiatique de son premier produit, qui a maintenant réussi à vendre plus de 220 000 unités dans le monde.

Aujourd’hui, la société a annoncé une nouvelle version de son premier casque antibruit actif entièrement sans fil. D’une manière générale, ce sont essentiellement les mêmes écouteurs que la société a sortis il y a des mois. La seule différence réside dans sa couleur : une élégante finition noire mate qui ajoute au ton blanc qui était déjà disponible.

Nouvelle couleur, même prix

Le Nothing Ear (1) en noir conserve les mêmes caractéristiques que la version originale. Son design change, non seulement par rapport à la couleur des écouteurs eux-mêmes, mais son boîtier transparent a désormais une finition fumée.

Son prix est toujours de 99 euros, et peut être acheté à partir du 8 décembre exclusivement à El Corte Inglés, à la fois sur le web et dans les établissements de Castellana et Gran Vía, à Madrid, et Plaza Catalunya à Barcelone. .

De plus, Nothing a annoncé que les Nothing Ear (1) sont désormais neutres en carbone, et qu’à partir du 13 décembre, les écouteurs pourront être achetés sur le site web Nothing.tech avec des cryptomonnaies, dont Bitcoin, Ethereum, USD Coin et Dogecoin.

