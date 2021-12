Les 7 meilleurs mobiles milieu de gamme à offrir à Noël

Au milieu se trouve la vertu, et ce sont les meilleurs téléphones de milieu de gamme que vous pouvez offrir à Noël.

Nous avons déjà vu quels sont les meilleurs mobiles du marché à offrir à Noël, et quels sont les modèles les moins chers avec lesquels surprendre quelqu’un ces vacances. Mais vous cherchez peut-être quelque chose de plus, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu’un de spécial que vous envisagez d’offrir avec un nouveau smartphone.

Dans ce cas, nous vous proposons aujourd’hui une liste des meilleurs mobiles milieu de gamme à offrir à Noël, pour des prix compris entre 200 et 400 euros. Et peu importe combien d’argent vous voulez dépenser, nous vous assurons que toutes seront des options fantastiques avec lesquelles vous surprendrez sans aucun doute vos proches.

Realme GT Master Edition

Dans le segment milieu de gamme, il est possible de trouver des smartphones fantastiques. Certains d’entre eux offrent même une expérience proche de celle du haut de gamme, à un prix bien inférieur.

C’est le cas du realme GT Master Edition, la version la plus exclusive de la série realme GT, qui devient sans aucun doute l’un de nos candidats au meilleur cadeau de Noël en ce 2021.

Samsung Galaxy A52

C’est le plus populaire du catalogue Samsung, et il a tout ce qu’il faut pour réussir à Noël. Le Samsung Galaxy A52s se distingue par l’équipement d’un excellent système de caméra et d’un fantastique écran SuperAMOLED.

C’est l’un des rares modèles de son segment à disposer d’un écran 120 Hz. A cela il faut ajouter un processeur Snapdragon 778G et une batterie de 4 500 mAh. Le tout, pour un prix inférieur à 400 euros.

OnePlus Nord 2

Le OnePlus Nord 2 est le dernier « flagship killer » de OnePlus. Mais, malgré des spécifications de pointe, l’appareil est vendu à un prix d’environ 400 euros.

Pour cette raison, c’est une option cadeau fantastique pour ceux qui recherchent les dernières nouveautés du marché, comme un puissant processeur Dimensity 1200 AI, un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces ou un appareil photo principal Sony de 50 mégapixels.

OPPO Reno 6

L’OPPO Reno6 est un mobile très équilibré qui se distingue par son design épuré et minimaliste, avec un corps fini en aluminium et verre, des bords lisses et une agréable finition mate au dos.

Mais ce n’est pas seulement un joli design. Il y a bien plus : le Reno6 se distingue par son puissant processeur MediaTek Dimensity 900 avec 5G ou son grand écran AMOLED de 6,43 pouces.

POCO X3 Pro

Bien qu’il soit sur le marché depuis plusieurs mois maintenant, le POCO X3 Pro continue d’être l’un des mobiles les plus équilibrés de tout le catalogue Xiaomi et l’une des meilleures options à offrir ce Noël.

Il dispose d’un processeur Snapdragon 860, d’un écran Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et d’une énorme batterie de 5 160 mAh.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Quelque chose me dit que les modèles Redmi seront dans les charts ce Noël. Et, plus précisément, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro sera l’un des plus réussis.

Et c’est que peu de mobiles parviennent à proposer des spécifications aussi avancées à un prix aussi bas, de seulement 289 euros. En retour, nous obtenons entre autres un appareil photo principal de 108 mégapixels ou une énorme batterie d’une capacité de 5 020 mAh.

Xiaomi 11 Lite NE 5G

Nous clôturons la liste avec l’un des derniers smartphones à rejoindre le catalogue Xiaomi, le Xiaomi 11 Lite NE 5G, un smartphone qui se démarque des autres pour avoir un design compact, ultraléger et très fin, et pour équiper un puissant processeur Snapdragon 778G avec la 5G.

Tout ce répertoire technique, ainsi qu’un bon appareil photo avec un capteur de 64 mégapixels ou un écran AMOLED 90 Hz, peuvent être obtenus à un prix inférieur à 300 euros.

