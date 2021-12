Les Honor 60 et Honor 60 Pro sont officiels avec moins d’appareils photo et des batteries plus grosses

La nouvelle génération de smartphones premium Honor est là : les Honor 60 et Honor 60 Pro sont officiels.

Les gens d’Honneur n’ont pas voulu terminer l’année sans remonter sur scène pour fêter la présentation d’une nouvelle génération de smartphones. Les nouveaux Honor 60 et Honor 60 Pro sont officiels, et ils arrivent un peu moins de six mois après la présentation du précédent Honor 50.

Avec si peu de temps depuis le lancement du dernier opus, il n’est pas surprenant que ces nouveaux Honor 60 soient deux appareils très similaires aux précédents. Cependant, ils apportent avec eux un changement intéressant, que nous examinerons ci-dessous.

Honor 60 et Honor 60 Pro, toutes les informations

Série Honor 60, fiche technique spécifications Honneur 60 Honneur 60 Pro Dimensions 161,4 × 73,3 × 7,98 mm

179 grammes 163,9 × 74,8 × 8,19 mm

192 grammes Couleurs Noir, blanc, bleu et vert Noir, blanc, bleu et vert Filtrer OLED de 6,67 pouces

Full HD +

120 Hz OLED de 6,78 pouces

Full HD +

120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 778G + RAM 8/12 Go 8/12 Go Système opératif MagicUI 5 basé sur Android 11 MagicUI 5 basé sur Android 11 Espace de rangement 128/256 Go 128/256 Go Appareils photo Arrière:

-108 MP f/1.9

-8 MP Ultra Grand Angle f/2.0

-2 MP capteur de profondeur

Frontale :

-32 MP Arrière:

-108 MP f/1.9

-50 MP Ultra Grand Angle f/2,2

-2 MP capteur de profondeur

Frontale :

-50 MP Batterie 4 800 mAh

Charge rapide 66W 4 500 mAh

Charge rapide 66W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB de type C

Dual SIM

Bluetooth 5.2 Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB de type C

Dual SIM

Bluetooth 5.2

La série Honor 60 est composée de deux modèles orientés vers le haut de gamme moyen. Les deux ont un design très similaire, avec une étrange différence de taille et de poids.

Le Honor 60 est le « petit » modèle, s’il est légitime d’employer un tel adjectif pour désigner un téléphone portable de 16 centimètres de haut doté d’un écran de 6,5 pouces.

De son côté, le Honor 30 Pro augmente la diagonale de sa dalle OLED à 6,78 pouces, bien qu’il partage avec son petit frère à la fois la résolution et le taux de rafraîchissement : Full HD+ et 120 Hz.

Les deux modèles disposent d’un écran entouré de marges très étroites, avec un trou en haut et des côtés incurvés. D’une manière générale, le design représente une légère évolution par rapport à l’esthétique du Honor 50, qui à son tour était une copie conforme du Huawei Nova 9.

Qualcomm est la firme en charge de développer le cerveau qui donne vie à cette paire de terminaux. Il s’agit du Snapdragon 778G, le même qui était déjà présent dans l’édition précédente. Le chipset intègre 8 ou 12 Go de RAM, et un stockage de 128 ou 256 Go dans les deux cas.

Une autre différence réside dans leurs batteries. Le modèle « normal » est légèrement plus gros, avec 4 800 mAh de capacité contre 4 500 mAh du Honor 60 Pro. Malgré cela, les deux intègrent une charge rapide de 66W avec le chargeur inclus dans la boîte.

Le logiciel qui donne vie aux téléphones est MagicUI 5, une nouvelle version du logiciel d’Honor qui, oui, est toujours basée sur EMUI 11, le dernier opus de la couche de personnalisation de Huawei. Comme il s’agit d’une version destinée au marché chinois, il n’y a pas de services ou d’applications Google préinstallés.

Son système photographique est dirigé par un appareil photo d’une résolution de 108 mégapixels avec une ouverture f/1.9, accompagné d’un appareil photo avec un objectif ultra grand angle. Cette deuxième caméra fait 8 mégapixels dans le Honor 60, et 50 dans le Honor 60 Pro. Dans les deux, on retrouve également une troisième caméra arrière de 2 mégapixels qui fait office de capteur de profondeur.

La caméra pour selfies augmente également sa résolution, passant à 50 mégapixels dans le Honor 60 Pro.

Honneur 60 Pro

Honneur 60

Prix ​​des Honor 60 et Honor 60 Pro et quand peuvent-ils être achetés

Les nouveaux smartphones Honor ont été lancés en Chine, et leur arrivée dans le reste du monde n’est attendue que quelques mois plus tard.

