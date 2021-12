La mise à jour vers Android 12 est désormais disponible pour les téléviseurs avec Android TV : ce sont les nouveautés

La version d’Android 12 pour les téléviseurs comprend une refonte de l’interface utilisateur, des améliorations dans la lecture de contenu, des avancées en matière de confidentialité et de sécurité et une meilleure prise en charge de HDMI et des tuners.

Après une longue période de versions bêta, Google a récemment lancé la version définitive et stable d’Android 12 pour téléphones mobiles, qui est désormais disponible sur tous les terminaux du géant américain, le Google Pixel.

Après avoir atteint les appareils mobiles, la société basée à Mountain View vient d’annoncer sur son blog officiel pour les développeurs que la mise à jour vers Android 12 est désormais disponible pour les téléviseurs avec Android TV. Ce sont toutes les nouveautés que comprend la nouvelle version du système d’exploitation pour les téléviseurs Google.

Voici toutes les nouveautés qui accompagnent Android 12 pour la télévision

Les principales nouveautés incluses dans la nouvelle version d’Android TV basée sur Android 12, dont nous vous avons déjà parlé récemment, sont une refonte de l’interface utilisateur, une série d’améliorations dans la reproduction du contenu, plusieurs avancées en matière de confidentialité et de sécurité et mieux prise en charge de HDMI et des tuners.

Google vous permettra de contrôler votre Android TV avec votre mobile grâce à sa nouvelle application

Concernant la refonte de l’interface utilisateur, Android 12 pour TV intègre un flou d’arrière-plan à l’aide de RenderEffect et dans WindowManager, la prise en charge de l’interface utilisateur 4K et des paramètres d’accessibilité pour la taille de la police.

Au niveau de la lecture des contenus, cette nouvelle version d’Android TV pour téléviseurs parvient à éviter les mouvements pendant la lecture en commutant le taux de rafraîchissement de l’écran et dispose d’une nouvelle API certifiée qui fournit des informations sur les modes d’affichage, les formats HDR et les formats de son surround.

En termes de confidentialité et de sécurité, Android 12 pour TV comprend des indicateurs et des commutateurs de microphone et de caméra et une certification de sécurité de chaque appareil via l’API Android KeyStore.

Les meilleures Smart TV avec Android TV intégré, pour aller plus loin

Enfin, en ce qui concerne les améliorations de la prise en charge HDMI et des tuners, cette version d’Android 12 pour téléviseurs intègre la compatibilité avec HDMI CEC 2.0, un Tuner HAL 1.1 avec prise en charge DTMB et des améliorations de performances et un meilleur modèle de protection avec Tuner Service.

