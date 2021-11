Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le processeur Android haut de gamme 2022 est désormais officiel

Le processeur qui donnera vie aux meilleurs téléphones Android de 2022 est là : il s’agit du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

L’Android haut de gamme de 2022 a déjà un cerveau. Et non, ce n’est pas le Snapdragon 898. Lors du Snapdragon Summit qui s’est tenu à Huawei le 30 décembre, Qualcomm a officialisé la nouvelle plateforme Snapdragon 8 Gen 1, destinée à donner vie aux smartphones les plus puissants l’année prochaine.

Snapdragon 8 Gen 1 marque un changement de marque majeur, avec un changement de nomenclature qui vise à simplifier le portefeuille de produits Snapdragon à l’avenir.

Malgré le changement de nom, Snapdragon 8 Gen 1 est une évolution des précédents Qualcomm Snapdragon 888 et Snapdragon 888+, qui améliorent les performances, l’efficacité et le traitement des images.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, toutes les informations

La plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 est fabriquée selon un processus de 4 nanomètres et est équipée d’un GPU Adreno de quatrième génération.

Selon Qualcomm, les améliorations apportées au CPU et au GPU rendent la plate-forme capable d’offrir 20% de performances en plus par rapport à la génération précédente, tandis que la consommation électrique est réduite de 30%.

Côté puissance graphique, elle a été améliorée de 30 % grâce à la nouvelle architecture GPU, et la consommation électrique a été réduite de 25 %. De plus, les performances avec Vulkan augmentent jusqu’à 60%.

Dans le domaine graphique, on retrouve le support de VRS Pro -Variable Rate Shading-, Frame Motion Engine et le rendu volumétrique. Les outils Snapdragon Elite Gaming ont également été mis à jour, qui atteint sa quatrième génération sur cette nouvelle plate-forme.

La sécurité est un autre aspect auquel Qualcomm a consacré une bonne partie de ses ressources, notamment un nouveau « moteur de gestion de la confiance » ou Trust Management Engine et la prise en charge d’Android Ready SE, l’initiative qui, dans un avenir pas trop lointain, permettra aux smartphones Android les utilisateurs portent des documents officiels tels qu’une pièce d’identité, des permis de conduire ou des clés numériques sur leurs appareils.

Les processeurs les plus puissants pour mobile

Un autre aspect renouvelé est celui du traitement de l’image, grâce à un nouveau processeur d’image numérique qui introduit le système dit « Always-On Camera », en plus d’ajouter la prise en charge de la septième génération du moteur neuronal Qualcomm AI-Engine, capable de multiplier par quatre les performances lors de l’exécution de tâches nécessitant des techniques d’intelligence artificielle.

Le FAI utilisé dans cette plate-forme prend en charge les captures RAW 18 bits et peut traiter jusqu’à 3,2 gigapixels par seconde. Cela permet la capture vidéo en résolution 8K HDR et améliore les capacités des caméras lors de l’utilisation du mode nuit ou du mode portrait vidéo.

D’autres nouveautés sont l’inclusion d’un moteur « ultra-large », capable de corriger l’aberration chromatique et d’éliminer la distorsion dans les captures réalisées avec des objectifs ultra-grand-angle. Toutes les actualités liées à la photographie et à la vidéo font désormais partie du système dit Snapdragon Sight.

La plate-forme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sera disponible à partir de l’année prochaine 2022, et dès les premiers mois de l’année, nous commencerons à voir les premiers modèles basés sur cette plate-forme. Des marques telles que Xiaomi, Motorola, OPPO, realme, OnePlus ou Samsung devraient être parmi les premières à l’utiliser pour donner vie à leurs prochains modèles phares.

