Xiaomi dit au revoir à son lapin le plus geek

Xiaomi continue de rompre les liens avec son passé, et s’ils se sont d’abord débarrassés de la marque Mi pour leurs smartphones, ce sera désormais ‘Mitu’, leur mascotte, qui commencera à leur dire au revoir.

Beaucoup de temps s’est écoulé depuis ces débuts inconnus de Xiaomi en tant que société de logiciels, et oui, amis, au cas où vous ne le sauriez pas, le géant de Haidian a commencé à développer efficacement MIUI comme son seul produit, devenant extrêmement populaire sur la scène Android et parmi les communauté de développeurs.

La vérité est que de cette société de logiciels depuis le début, irrévérencieuse et différente, le genre qui a toujours gardé les chargeurs de démarrage de leurs appareils ouverts et a permis aux développeurs de jouer avec les choses, il y avait encore trop de détails dans l’image d’entreprise d’un Xiaomi qui veut rompre avec le passé, et qu’elle a commencé par éliminer la marque Mi de ses appareils pour moderniser progressivement l’image de ses magasins et autres produits.

La prochaine chose sera, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, d’abandonner l’une de ces mentions emblématiques qui sont toujours restées dans MIUI, à savoir que Xiaomi va éliminer sa mascotte Mitu, mieux connue sur les marchés internationaux sous le nom de Mi Bunny, du Écran de démarrage rapide dans lequel des milliers d’utilisateurs de Xiaomi ont passé des heures à flasher et à modifier leurs terminaux.

Xiaomi lance cette nouvelle gamme de figurines exclusives de votre animal de compagnie

Comme vous l’avez peut-être vu dans l’image d’en-tête de l’article, pendant des années, MIUI a présenté l’image de Mitu fixant un Android avec le texte FASTBOOT en dessous en bleu, quelque chose d’unique dans les appareils Xiaomi et qui a maintenu ces références d’un autre temps à Mi Community et les débuts de MIUI en tant que ROM personnalisée.

Pour l’instant, nous l’avons vu pour la première fois dans MIUI Beta 21.11.16, il affichera une image sombre avec un simple FASTBOOT écrit en jaune, éclaircissant cette image et cherchant à rompre davantage les liens avec son passé en tant que société de développement de logiciels. .

En fait, cette mascotte Mitu ne pouvait être vue que sur l’écran Fastboot, avec une date d’expiration sûrement jusqu’à l’arrivée officielle de MIUI 13, ainsi que sur les pages de support de Mi.com… Pourquoi, Xiaomi, pourquoi ?

