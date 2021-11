Le Nokia 9 PureView ne mettra pas à jour vers Android 11 : la marque recommande d’acheter un autre mobile

Il n’y aura pas d’Android 11 pour le mobile le plus cher de Nokia. La version du système sortie en 2020 présente des « problèmes de compatibilité ».

Nokia est revenu dans l’industrie de la téléphonie mobile avec une bonne idée : offrir le meilleur support possible en termes de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, quel que soit le prix ou la catégorie de ses appareils.

Mais, petit à petit, les plans de la marque se sont dissipés au fur et à mesure que son catalogue de produits s’étoffait, et aujourd’hui on ne peut pas dire que HMD Global soit un exemple à suivre en la matière.

La dernière – mauvaise – nouvelle pour les propriétaires de smartphones Nokia a été confirmée par la société elle-même sur son site Web, où elle indique qu’en raison de problèmes de compatibilité, le Nokia 9 PureView ne recevra pas la mise à jour vers Android 11 comme promis.

Il n’y aura pas d’Android 11 pour le mobile le plus cher de Nokia

À l’époque, le Nokia 9 PureView a été lancé en tant que premier smartphone haut de gamme créé par HMD Global, avec un design haut de gamme, un processeur Snapdragon série 800 et un système de caméra principal de pointe, composé d’un total de cinq capteurs.

C’est précisément ce système de capteurs qui semble avoir causé les problèmes auxquels Nokia fait référence sur son site Internet. Ils expliquent qu’en raison d’incompatibilités entre le matériel de l’appareil photo et le logiciel, la mise à jour vers Android 11 ne répondrait pas à leurs normes de qualité, et il a donc été décidé de ne pas poursuivre le développement de la mise à jour.

Cependant, l’appareil continuera à recevoir des mises à jour de sécurité tout au long de sa période d’assistance restante, comme prévu. Il convient de rappeler que l’appareil a été lancé en février 2019 avec Android 9 Pie, et des mois plus tard, il a reçu la mise à jour vers Android 10. Android 11 devait être sa deuxième et dernière mise à jour majeure du système.

Les propriétaires de Nokia 9 PureView ne seront certainement pas satisfaits de la nouvelle, et Nokia recommande d’acheter un smartphone plus récent s’ils souhaitent profiter de l’expérience Android 11.

En effet, afin de rendre la situation plus supportable, la marque a décidé d’accorder une remise de 50% aux possesseurs de Nokia 9 PureView qui souhaitent acheter un nouveau smartphone de marque, comme le Nokia XR20 ou d’autres appareils selon la disponibilité de chacun. pays.

Sujets connexes : Android, Téléphones, Téléphones chinois, Nokia