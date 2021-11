Android paranoïaque revient à la charge avec Android 12 : sa version Alpha est désormais disponible

L’une des ROM les plus populaires est renouvelée : Paranoid Android Sapphire est désormais disponible avec sa première version Alpha basée sur Android 12.

Quelques mois après l’arrivée de Quartz, les gens de Paranoid Android sont prêts à faire le grand saut vers Android 12 avec Sapphire, la version de leur ROM basée sur le dernier opus d’Android.

Sapphire Alpha est la version préliminaire de cette nouvelle édition de Paranoid Android, qui à partir d’aujourd’hui est déjà disponible pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, et qui atteindra peu à peu les appareils d’autres sociétés.

Paranoid Android Sapphire peut désormais être installé sur certains mobiles

Comme confirmé dans l’annonce officielle, Sapphire est basé sur la dernière version du code publiée dans AOSP, avec toutes les nouveautés Android 12 annoncées par Google.

Cependant, comme il s’agit d’une version alpha, elle n’est pas encore stable et des bugs peuvent survenir. De même, l’équipe PA a voulu clarifier la confusion existante concernant les versions alpha, indiquant que certains des appareils pris en charge pourraient rester dans la branche alpha malgré le fait que d’autres, avec la même version de Paranoid Android, soient déjà passés à la version bêta ou branche stable.

En un Fil Twitter, l’équipe a montré quels sont les appareils sur lesquels Paranoid Android Sapphire est déjà testé, et sur lesquels la ROM pourra très probablement être installée bientôt. Parmi ceux-ci figurent des modèles tels que le POCO M2 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9S, OnePlus 9 Pro ou POCO X3 et F3, entre autres.

Alors que les développeurs continuent de travailler pour amener la ROM sur un plus grand nombre d’appareils, les propriétaires d’un OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro peuvent télécharger la ROM via le Chaîne Telegram officielle Android paranoïaque.

