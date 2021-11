Les caractéristiques du Honor 60 Pro 5G sont filtrées un jour avant sa présentation

Le Honor 60 Pro 5G comprendra un écran OLED de 6,78 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 778G Plus, un appareil photo principal de 108 MP et une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 66 W.

Une fois libéré du joug de Huawei et du veto des Etats-Unis, Honor souhaite récupérer, au plus vite, ses parts de marché tant dans son pays d’origine que dans le reste du monde et pour y parvenir, comme nous l’annoncions récemment, il va lancer demain sur le marché sa nouvelle génération de terminaux franchisés, les Honor 60.

Eh bien, aujourd’hui, nous pouvons vous parler de toutes les caractéristiques de son produit phare le plus complet, le Honor 60 Pro 5G, qui ont été divulguées un jour avant sa présentation.

C’est tout ce que nous offre le Honor 60 Pro 5G

Comme nous le disent les gars de 91 Mobiles, le célèbre leaker Ishan Agarwal a publié un tweet dans lequel il révèle les principales caractéristiques du Honor 60 Pro 5G.

Dans ce tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, Agarwal assure que le Honor 60 Pro 5G aura vraiment des dimensions contenues, puisqu’il aura une épaisseur de 8,19 millimètres et un poids de seulement 192 grammes.

Exclusif : Spécifications complètes du Honor 60 Pro ! – 6.78″ OLED FHD+

– Muflier 778G Plus

– 108MP principal, 50MP UW + Macro, 2MP de profondeur, 50MP avant

– 4800 mAh, 66W de charge

– Interface utilisateur magique 5.0 – Android 11

– 8,19 mm d’épaisseur, 192 g# HONOR60 # HONOR60Pro Veuillez créer un lien : https://t.co/tYyf22k0Ke pic.twitter.com/rOort13uxz – Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 30 novembre 2021

Concernant ses spécifications techniques, le Honor 60 Pro 5G aura un écran OLED de 6,78 pouces avec une résolution FullHD + et un taux de rafraîchissement élevé qui n’a pas encore été confirmé et un processeur Qualcomm Snapdragon 778G +, un chipset à huit cœurs avec une vitesse maximale de 2,5 Ghz et compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui seront accompagnés de deux versions de 8 et 12 Go de RAM et d’une seule option de stockage interne de 256 Go.

L’un des points forts du nouveau terminal vedette d’Honor est sa section photographique, car il est équipé d’un triple module de caméra arrière où le protagoniste est un capteur principal de 108 mégapixels avec une ouverture focale f / 1.9. Cet appareil photo principal est accompagné de deux capteurs secondaires : un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/2,2 qui fonctionnera également comme un appareil photo macro, et un appareil photo de profondeur de 2 mégapixels avec une focale f/2,4 ouverture.

Quant à l’appareil photo pour les selfies, le Honor 60 Pro 5G disposera d’un seul capteur de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/2,4.

Ce nouveau vaisseau amiral Honor ne manquera pas non plus d’autonomie, puisqu’il sera équipé d’une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 66 W.

Au niveau logiciel, le Honor 60 Pro 5G aura Android 11 comme système d’exploitation, oui, sous sa propre couche de personnalisation, Magic UI 5.0.

Jusqu’à demain, nous ne connaîtrons pas la disponibilité ni le prix du Honor 50 Pro 5G, mais ce que nous savons, c’est qu’il arrivera en quatre teintes différentes : noir brillant, juliette, bleu ciel étoilé et vert jade.

