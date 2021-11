Rocket League Sideswipe est désormais téléchargeable sur Android et iOS

Vous pouvez maintenant télécharger la version mobile de Rocket League, l’un des jeux les plus attendus de l’année dernière.

Après plusieurs mois d’attente depuis son annonce, Rocket League Sideswipe est désormais disponible en téléchargement dans le monde entier. La version mobile du célèbre jeu est enfin arrivée dans les magasins d’applications iOS et Android, et à partir d’aujourd’hui, elle peut être téléchargée entièrement gratuitement.

Rocket League Sideswipe est une version quelque peu limitée du jeu original, avec des commandes optimisées pour les écrans tactiles. Cependant, la philosophie et les objectifs du jeu original sont maintenus, où le but est d’envoyer le ballon dans le but de l’adversaire tout en conduisant notre voiture.

1 contre 1 ou 2 contre 2 dans Rocket League Sideswipe

Bien qu’il s’agisse d’une simplification de Rocket League, Sideswipe est un jeu très amusant et tout aussi addictif que la version complète. Les jeux sont rapides, frénétiques et avec un style arcade qui se combine parfaitement avec l’expérience de jeu mobile. Bien sûr, certaines des fonctionnalités les mieux notées du jeu original sont incluses, telles que la possibilité d’effectuer des cascades ou les avantages qui vous permettent de vous déplacer plus rapidement.

Le jeu nous permet de rivaliser avec d’autres personnes du monde entier, ou contre des amis via des jeux privés. De même, il y aura un classement mondial où il sera possible de voir notre position par rapport au reste des joueurs de la planète.

En plus du mode de jeu classique, Rocket League Sideswipe comprend également un mode « basketball », où vous devez mettre les balles dans le panier de l’adversaire, empêchant l’équipe ennemie de faire de même.

Rocket League Sideswipe peut désormais être téléchargé gratuitement sur iOS et Android. Il ne contient pas de publicités, mais inclut des paiements intégrés qui vous permettent d’obtenir le « Rocket Pass » avec des avantages exclusifs.

