Les meilleures applications et jeux Android de 2021, selon Google

Google est clair : ce sont les meilleures applications et jeux Android de 2021.

Comme d’habitude chaque année à cette époque, Google vient d’annoncer les gagnants des prix Google Play’s Best of 2021, prix qui choisissent les meilleures applications et les meilleurs jeux pour Android de 2021. La grande nouveauté de cette édition est qu’elle les meilleures applications et jeux pour tablettes et les meilleures applications pour Wear OS et Google TV ont été inclus.

La société américaine a sélectionné un total de 26 applications commandées en fonction de leur catégorie et une plus ancienne, choisie comme meilleure application de l’année 2021. De la même manière, Google a également choisi un total de 20 jeux commandés en fonction de leur thème et d’un un extra qui obtient le prix du meilleur jeu de l’année 2021, un titre qui a eu un grand nombre de bulletins de vote pour remporter ce prix.

Meilleures applications Android de 2021

Dans la section des applications, Balance: Meditation & Sleep a été choisie comme la meilleure application pour Android cette année.

7 nouveaux jeux cette semaine, vous devez essayer

Les utilisateurs ont décidé de récompenser cette application lifestyle qui encourage les gens à trouver leur centre à travers des méditations personnalisées. Le reste des applications récompensées par ces prix peut être consulté dans la liste que nous vous laissons ci-dessous, ainsi que leurs liens de téléchargement direct correspondants dans le Google Play Store.

Meilleure application de 2021

Les meilleures applications pour faire le bien

Meilleures applications essentielles pour la vie quotidienne

Les meilleures applications pour s’amuser

Meilleures applications inconnues

Meilleures applications de croissance personnelle

Meilleures applications pour tablettes

Meilleures applications pour Android Wear

Meilleures applications pour Google TV

Meilleurs jeux Android de 2021

Pour sa part, dans la section des meilleurs jeux Android de 2021, nous trouvons une grande variété de titres différents, parmi lesquels se distingue ce qui a été, sans aucun doute, l’un des jeux mobiles de l’année : Pokémon UNITE, qui a été récompensé comme le meilleur jeu Android de 2021.

Meilleur jeu de 2021

Les meilleurs jeux compétitifs

Les jeux les plus innovants

Les meilleurs jeux indépendants

Meilleurs jeux occasionnels

Meilleurs jeux pour tablettes

Sujets connexes : Applications, Google, Jeux