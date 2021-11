Huawei Vision S55", avis : ce gigantesque écran intelligent veut mettre à la retraite votre ancien téléviseur

L’un des produits les plus curieux du catalogue Huawei : nous avons testé le Vision S de 55 pouces.

Il a la forme d’un téléviseur, d’un écran de 55 pouces, d’une télécommande et peut être fixé au mur. Cependant, Huawei est convaincu en affirmant que le Vision S n’est pas un téléviseur. Ou, du moins, pas un comme celui que la plupart d’entre nous ont dans nos salons.

La marque le qualifie d’écran intelligent, qui se distingue par sa connectivité et par les portes qu’HarmonyOS ouvre, son propre système d’exploitation qui donne aujourd’hui déjà vie à une bonne poignée de produits qui composent son catalogue.

Nous avons pu tester la version 55 pouces du Huawei Vision S, pour voir ce qu’un écran intelligent de telles dimensions peut apporter à notre quotidien à la maison. Et – remarquez, spoiler – la vérité est que l’expérience n’est pas très différente de ce qu’une télévision pourrait nous offrir … bien qu’avec quelques particularités.

Huawei Vision S, avis et note

Huawei Vision S, avis et note d’Netcost-security.fr Faut-il acheter le Huawei Vision S ? Pour Affichage de bonne qualité

Excellent système de son

Logiciel intuitif avec de bonnes performances

Design minimaliste et matériaux de qualité Contre Sans HDMI

Peu de variété d’applications

Pas de prise en charge HDR Conclusion Huawei Vision S est un produit particulier. De par sa qualité de construction, d’image et de son, il peut remplacer votre ancien téléviseur et offrir une expérience solvable. Mais là où il ajoute vraiment de la valeur, c’est au sein d’un écosystème aux côtés d’autres produits Huawei. Ponctuation & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; Huawei Vision S L’écran intelligent déguisé en téléviseur

Prix ​​Huawei Vision S et où acheter

Le modèle 55 pouces de Huawei Vision S, protagoniste de cette analyse, a un prix de 799 euros et peut être acheté auprès de la plupart des distributeurs habituels, Amazon et la boutique en ligne officielle Huawei.

Ceux qui n’ont pas de problèmes d’espace – que ce soit chez eux ou dans leur poche – peuvent acheter l’écran intelligent au format 65 pouces, au prix de 999 euros.

Fiche technique des fonctionnalités du Huawei Vision S

Huawei Vision S 55″ Caractéristiques Dimensions Largeur : 1 230,1 mm

Hauteur : 753,6 mm

Profondeur : 258 mm Poids 14,7 kg Filtrer Écran LCD VA de 55 pouces

Résolution 4K

92% DCI-P3

Luminosité jusqu’à 350 nits

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

10 bits (8 bits + FRC) Processeur Honghu 818 RAM 3 Go Système opératif HarmonyOS 2 Espace de rangement 32 Go Caméra Aimant amovible 13 MP Sonner Son Huawei

Deux haut-parleurs pleine fréquence de 10 W et deux tweeters de 10 W

Système à 6 microphones Autres Télécommande avec NFC

Projection d’un seul saut

Huawei MeeTime Connectivité Wi-Fi 2,4 / 5 GHz

Bluetooth 5.1

Ethernet Ports HDMI 2.0×3

Entrée AV x 1

USB 3.0 x 1

SPDIF (coaxial) x 1 Prix ​​de départ 799 euros

Où se trouve Huawei Vision S ?

Il est difficile de trouver un produit comme le Huawei Vision S sur le marché aujourd’hui. La chose normale serait de comparer ce produit avec d’autres téléviseurs dans la même gamme de prix, et non avec des écrans intelligents de la taille d’un téléviseur, car il n’y a pratiquement pas de produits de ce dernier type sur le marché.

Valorisant le produit comme un téléviseur, il se situerait dans le milieu de gamme, avec des modèles tels que le Xiaomi Mi TV P1 ou les modèles LG TV de la série 7000.

La valeur ajoutée du modèle Huawei réside dans son interopérabilité avec le reste des produits de l’écosystème Huawei, grâce à l’intégration de services tels que Celia, MeeTime, AI Life ou Petal Search. À cet égard, il n’existe aucun autre modèle sur le marché comparable à Vision S.

Concevoir

Comme je l’avais prévu au début de cette analyse, le Huawei Vision S a un design conforme à ce que nous connaissons tous comme un téléviseur. Il a un grand écran, entouré de marges étroites, et comprend des pieds en métal, vissés des deux côtés de la base, ce qui lui permet de se tenir sur une surface plane.

Il ne fait aucun doute que Huawei a voulu donner toute l’importance à l’écran de cet appareil, et cela est démontré par son esthétique minimaliste, sans détails frappants, où seul le logo de la marque détourne notre attention du grand panneau diagonal de 55 pouces,

Ce logo est situé juste au dessus d’un module en plastique où sont logés les micros et le bouton d’alimentation. Une petite LED est également incluse pour reproduire différents effets d’éclairage – qui peuvent être désactivés via les paramètres de l’appareil.

La majeure partie de son corps, à l’exception des pieds et du bord qui entoure l’écran, est en plastique, avec une finition mate qui cache bien la poussière et la saleté. Il fait 35 mm d’épaisseur dans la zone la plus étroite et atteint 73 mm dans la plus épaisse. Le tout, pour un poids d’environ 14 kg.

A l’arrière, d’une esthétique assez sobre, se trouvent les différentes connectiques que prend en charge cet écran intelligent, dont trois HDMI 2.0, un AV, un USB 3.0 et un connecteur coaxial SPDIF, en plus du connecteur d’alimentation. Les plus avertis auront compris qu’en effet, le Huawei Vision S ne comprend pas de prise d’antenne, ce qui nous laisse la limitation de devoir recourir aux chaînes de télévision Internet pour pouvoir utiliser l’appareil comme une télévision classique.

Mais les détails ne s’arrêtent pas là. Une caractéristique différentielle de cet appareil se trouve juste au-dessus de son écran. Et le Vision S est livré avec une caméra magnétique amovible de 13 pouces, destinée à passer des appels vidéo via Huawei MeeTime. La caméra peut être facilement fixée et retirée, ainsi que varier l’angle d’un simple geste.

Enfin, nous arrivons au système de télécommande inclus avec le Vision S. Il s’agit d’une télécommande au format compact, à la fois par sa conception et par le nombre de boutons : seulement six d’entre eux, en plus du « pad » de navigation.

Le contrôleur dispose également d’une puce NFC intégrée, qui active le système OneHop de Huawei. Grâce à lui, il suffit de rapprocher un smartphone, une tablette ou tout autre appareil Huawei avec NFC, pour commencer à projeter le contenu de l’écran sur le téléviseur lui-même.

Écran et son

Le joyau de la couronne de ce Vision S est un écran LCD de 55 pouces avec rétroéclairage LED direct, une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Il s’agit d’un bon panneau, qui n’a aucun problème pour concurrencer celui de certains téléviseurs de prix similaire, mais qui est insuffisant sur certains aspects, tels que le manque de prise en charge HDR.

Pour le reste, il n’y a pratiquement pas de hits à l’écran. La luminosité maximale de 350 nits est plus que suffisante pour visualiser l’écran en douceur dans des environnements très lumineux, et les angles de vision sont très bons étant donné que nous parlons d’une dalle LCD.

Bien que le calibrage par défaut soit loin d’être idéal, il faut mentionner qu’à partir des paramètres de l’appareil, vous pouvez modifier les paramètres de l’image et créer un profil personnalisé, donnant la possibilité d’activer ou de désactiver des ajouts tels que l’interpolation de trame, le contraste dynamique ou la luminosité automatique .

Il n’y a pas non plus de défauts dans la section sonore, grâce à un puissant système à quatre haut-parleurs avec double woofer de 10W. Encore une fois, en plus, Huawei donne la possibilité de choisir entre plusieurs profils sonores prédéfinis qui s’adaptent au type de contenu affiché à l’écran. Et puisque le téléviseur nous permet de lire le contenu envoyé depuis notre smartphone Huawei avec l’écran éteint, il pourrait bien devenir le système audio central de notre maison en raison de son excellente qualité sonore.

Logiciels et savoir-faire

HarmonyOS 2.0 est le système d’exploitation utilisé par Huawei dans son Vision S. En fait, il s’agit d’une version modifiée et limitée d’Android TV, qui a ses avantages et ses inconvénients.

L’interface est claire et se déplace de manière agile, indiquant clairement que l’appareil n’est pas exactement à court de puissance grâce à son processeur Honghu 818 et ses 3 Go de mémoire RAM.

Il possède un écran initial assez simple, avec un accès direct aux propres applications de Huawei – telles que Vidéo, Musique ou Huawei Today – ainsi qu’aux paramètres de l’appareil ou au tiroir d’applications.

Grâce à la télécommande, il est également possible d’activer l’assistant vocal de Huawei, Celia, qui nous permet de répondre à des questions ou d’effectuer certaines actions via notre voix. Un détail intéressant de l’assistant est qu’il est possible de l’invoquer même lorsque nous envoyons du contenu via une source d’entrée telle qu’une Android TV Box ou une clé de type Chromecast ou Amazon Fire TV.

De la même manière que cela se produit avec les smartphones Huawei sortis ces dernières années, HarmonyOS dans Vision S n’inclut pas la prise en charge des applications Google, malgré un logiciel basé sur Android. Par conséquent, l’expérience est quelque peu limitée car il est possible de télécharger uniquement les applications disponibles dans AppGallery. Et, malheureusement, aujourd’hui, il n’y en a pas une grande variété.

Et même ceux qui existent, ils ne parviennent pas à offrir l’expérience souhaitée. C’est l’exemple de Tivify, une application qui vous permet de regarder des chaînes de télévision sur Internet dans Vision S. Et, bien que l’application remplisse parfaitement sa fonction, au cours des derniers jours, elle a tout simplement cessé de fonctionner, affichant un avis indiquant la nécessité de téléchargez la dernière version de l’application pour continuer à l’utiliser. À cette époque, il n’y avait tout simplement aucun moyen de regarder les chaînes de télévision via cette application.

Cependant, le fait d’être basé sur un système Android élargit un peu les possibilités. Avec un peu de patience, vous pouvez télécharger les fichiers APK des applications les plus populaires, telles que YouTube, à utiliser sur votre appareil. Certains, comme Spotify ou Netflix, ne sont pas compatibles, mais d’autres font leur travail sans problème, tant qu’ils n’ont pas besoin d’accéder aux services Google.

Pour toutes ces raisons, l’utilisation d’un plug-in tel qu’un Chromecast ou un Fire TV Stick devient quasi obligatoire si vous souhaitez profiter du contenu des principales plateformes de streaming en profitant de tout le potentiel de l’appareil.

Le reste des fonctionnalités d’HarmonyOS est destiné à faire de Vision S le cœur d’un écosystème Huawei connecté. Des fonctionnalités telles que la possibilité de partager du contenu sans fil avec Huawei Share, la possibilité de contrôler le téléviseur depuis le mobile sans utiliser la télécommande ou la prise en charge des appels vidéo via MeeTime ne sont que quelques-unes des fonctions que Huawei essaie d’apporter de la valeur à l’expérience de les utilisateurs de cet appareil.

Sujets associés : Huawei, Technologie

Cet appareil a été analysé de manière indépendante grâce à un transfert par la marque. L’article contient des liens d’achat pour lesquels Netcost-security.fr pourrait recevoir une commission