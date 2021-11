7 nouveaux jeux cette semaine, vous devez essayer

Renouvelez votre catalogue de jeux avec ces 7 nouveaux titres récemment arrivés sur le Play Store.

En raison du grand boom des jeux sur les plateformes mobiles, chaque semaine de nouveaux titres arrivent sur le Google Play Store, que nous collectons pour vous chaque semaine afin que vous n’en manquiez aucun.

Cette fois, nous vous proposons les 10 meilleurs nouveaux jeux, gratuits et payants, qui ont atteint la boutique d’applications Google au cours des 7 derniers jours, parmi lesquels vous pouvez trouver la suite du simulateur à succès Peace, Death ! 2, des jeux de réflexion à la Sokoban comme Rob Riches ou des jeux d’action comme Cyber ​​Ninja.

Mort paisible! 2

Le développeur Azamatika a publié la suite de son simulateur d’arcade le plus populaire sur le Play Store, sous le nom de Peace, Death ! 2. Cette nouvelle version du jeu de plateforme mobile à succès a la même mécanique que la précédente, puisque vous devrez envoyer des clients au paradis, en enfer ou au purgatoire selon leurs signes, mais, par rapport à la version précédente, vous profiterez mieux gameplay et bien d’autres événements.

Mort paisible! 2 est un jeu payant dont le prix est de 2,49 euros, un montant que vous pouvez payer avec le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

Rob richesses

Rob Riches est un jeu de réflexion de type Sokoban dans lequel vous devrez déplacer des boîtes pour résoudre des énigmes, en évitant les obstacles qui apparaissent. L’absence de minuteurs signifie que vous pouvez jouer à votre rythme sans la pression du temps et, en plus, son système d’indices vous aidera à résoudre les énigmes les plus compliquées.

Rob Riches est un jeu payant qui peut être entièrement à vous avec un achat unique de 4,59 euros.

Cyber ​​​​Ninja – Guerrier furtif

Cyber ​​​​Ninja – Stealth Warrior est un jeu d’action très divertissant auquel vous pouvez jouer avec une seule main, dans lequel vous devrez utiliser des tactiques furtives pour vous approcher de vos ennemis sans être vu et ainsi les tuer. Pour effectuer cette tâche, vous aurez à la fois votre katana et vos armes à feu et, au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu, vous pourrez débloquer de nouvelles armes, améliorations, bonus et capacités qui feront de vous l’assassin le plus impitoyable de l’histoire.

Cyber ​​​​Ninja – Stealth Warrior est un jeu totalement gratuit avec des publicités, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes, et dans lequel vous trouverez une série d’achats intégrés allant de 0 , 99 euros jusqu’à 3,59 euros qui vous permettront d’avancer plus rapidement dans le jeu.

Colonia Nova

Colonia Nova est un amusant jeu de stratégie en temps réel dans lequel tu devras construire et gérer une colonie spatiale, pour laquelle tu devras extraire les ressources de la planète.

Colonia Nova est un jeu gratuit avec des publicités dans lequel vous pouvez avancer plus rapidement grâce à ses achats in-app qui vont de 0,89 euros à 54,99 euros.

Ma chère ferme

My Dear Farm est un jeu de simulation agricole du développeur HyperBeard qui est encore en développement, mais qui est parfaitement jouable. Dans celui-ci, vous devrez créer votre propre ferme kawaii, la cultiver en cultivant toutes sortes de cultures, puis les vendre sur le marché et ainsi construire votre propre empire agricole.

My Dear Farm est un jeu totalement gratuit sans publicité ni achat intégré que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Chats de hamburger

Burger Cats est le deuxième jeu que le développeur HyperBeard vient de sortir dans la boutique d’applications de Google et, comme dans le cas du titre précédent, il est disponible en accès anticipé.

Il s’agit d’un jeu dans lequel vous devrez préparer et servir des hamburgers pour des convives de plus en plus exigeants. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous pouvez débloquer de nouveaux ingrédients et des améliorations pour votre restaurant.

Piano Rêve

Le dernier des nouveaux jeux du Play Store que vous devez essayer est Piano Dream, un jeu de rythme divertissant dans lequel vous devrez appuyer sur les touches d’un piano au rythme de la musique. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous gagnerez de l’argent que vous pourrez utiliser pour acheter de nouveaux morceaux de musique.

Piano Dream est un jeu totalement gratuit avec des publicités et des achats intégrés allant de 3,19 euros à 4,19 euros.

