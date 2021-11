Il s’agit du nouveau realme GT 2 Pro, avec un design de style Nexus 6P et un processeur Snapdragon 8 Gen 1

Le realme GT Pro 2 aura un design complètement différent de tout autre mobile de la marque à ce jour.

Le realme GT 2 Pro sera le prochain smartphone de référence de la marque chinoise. L’appareil arrivera à un moment donné au cours de la prochaine année 2021 et disposera des fonctionnalités les plus avancées que nous ayons vues jusqu’à présent dans un terminal de la marque.

Une fuite du portail 91mobiles en collaboration avec le célèbre « leaker » OnLeaks nous apporte aujourd’hui la première image du design de la nouvelle GT Pro 2, ainsi que la liste qui confirme une partie de sa fiche technique.

Triple caméra avec double capteur de 50 mégapixels et écran de 6,8 pouces dans le realme GT Pro 2

Grâce à l’image, vous pouvez voir comment l’appareil aura un design très différent des modèles actuels de l’entreprise. En effet, la bande horizontale où sont logées les caméras nous rappelle le mythique Google Nexus 6P fabriqué par Huawei, qui a popularisé ce format de caméra en 2015.

Ledit système photographique serait composé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, ajouté à un autre de même résolution avec un objectif ultra grand angle, et enfin un appareil photo téléobjectif de 8 mégapixels.

On peut voir que le terminal sera construit en aluminium pour les côtés, et en verre pour le dos. En outre, la fuite suggère que le téléphone intégrera un écran de 6,8 pouces avec une résolution Quad HD +, la technologie AMOLED et un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

À cela, il faut ajouter le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Pour l’instant, c’est tout ce que l’on sait sur le realme GT Pro 2 au niveau des spécifications. La source suggère qu’il pourrait s’agir du mobile realme le plus cher à ce jour, avec un prix proche de 799 dollars. Pour l’instant, on ne sait pas quand son événement de présentation aura lieu.

