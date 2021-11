Astuce : obtenez des crypto-monnaies gratuites pendant que vous surfez sur Internet grâce à cette application

Obtenez une crypto-monnaie gratuite avec Brave simplement en naviguant sur Internet et en regardant des publicités.

Nous vous avons déjà parlé des meilleures applications pour gagner de l’argent avec votre mobile. Certains d’entre eux, comme Google Rewards, vous permettent uniquement de dépenser cet argent dans le Google Play Store, tandis que d’autres vous récompensent avec de l’argent réel que vous pouvez envoyer à des portefeuilles virtuels comme PayPal.

Mais, cette fois, nous venons de parler d’une alternative totalement différente, puisque vous n’aurez pas à répondre à des sondages ou à jouer à des jeux sur votre smartphone, mais simplement à surfer sur Internet. De plus, vous ne recevrez pas d’argent réel ou de solde Google Play mais des crypto-monnaies.

Ensuite, nous allons expliquer comment vous pouvez gagner des crypto-monnaies gratuites avec le navigateur Brave. Continuez à lire et découvrez comment obtenir des crypto-monnaies totalement gratuites.

Voici à quel point vous pouvez facilement gagner des crypto-monnaies avec Brave

Brave est un navigateur open source axé sur la confidentialité qui supprime les publicités et bloque les traqueurs de capture de données. Mais, sans aucun doute, l’une des caractéristiques les plus différenciantes de Brave par rapport à ses concurrents est qu’il possède sa propre crypto-monnaie appelée BAT (Basic Attention Token) et qu’il nous paie avec pour voir des publicités dans son navigateur (attention, nous sommes ne parlons pas de vidéos mais de banières banales).

La première chose que vous devez faire pour commencer à gagner des BATS avec le navigateur Brave est de télécharger la version PC à partir de ce lien et l’application mobile à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons à la fin de l’article et de les installer sur tous les appareils que vous utilisez pour naviguer sur internet (mobile, tablette, ordinateur…etc). Une fois installé, vous devez activer les récompenses BAT et pour cela vous devez ouvrir Brave sur votre ordinateur, cliquer sur l’icône de menu située dans le coin supérieur droit et identifiée par une icône à trois bandes horizontales et accéder à la section Brave Rewards.

Une fois à l’intérieur de cette section, vous verrez plusieurs cartes à l’intérieur. Dans le premier, intitulé Annonces, vous devrez activer le Switch et cliquer sur l’icône de configuration pour sélectionner le nombre d’annonces que vous souhaitez recevoir par heure. Notre recommandation est de sélectionner l’option la plus élevée, 10 annonces par heure, car vous n’obtiendrez jamais 10 annonces par heure, mais de cette façon, vous vous assurez de recevoir autant d’annonces que possible et ainsi d’accumuler plus de BATS.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, dans cette carte, vous aurez toutes les informations concernant les gains actuels du mois (c’est toujours une estimation), la date du prochain paiement et le nombre total de annonces que vous avez reçues est le mois.

La deuxième carte qui apparaît dans cette section s’appelle Contribution automatique et, comme son nom l’indique, elle vous permettra d’envoyer les BATS que vous accumulez aux blogs et pages Web que vous visitez le plus, à condition qu’ils aient créé un Brave compte tel que créateur de contenu. Si vous souhaitez accumuler des BATS pour les transférer vers un portefeuille virtuel, nous vous recommandons de désactiver cette option, qui est activée par défaut.

La carte suivante intitulée Contributions mensuelles nous montre simplement un historique des contributions automatiques dans BATS que nous avons apportées au cours du mois dernier à nos créateurs de contenu préférés.

La carte suivante intitulée Conseils nous montre les contributions spécifiques que nous avons apportées à un créateur de contenu spécifique au cours du mois en cours.

En plus de ces trois cartes, dans cette section, nous en trouvons une quatrième en violet en haut qui montre votre solde BATS, les revenus estimés pour le mois en cours, les cotisations mensuelles et les pourboires.

A partir de cette carte vous pouvez également associer un portefeuille électronique pour y stocker tous les BATS que vous accumulez mois par mois. Brave nous propose deux options de portefeuille électronique : Uphold et Gemini. Nous vous recommandons d’utiliser Uphold car c’est un service très facile à utiliser depuis le Web ou depuis l’application mobile et parce qu’il est l’un des plus populaires aujourd’hui.

Pour associer votre BATS à Uphold, il vous suffit de cliquer sur l’option Vérifier le portefeuille, de cliquer sur continuer et de sélectionner Uphold. Une fois cela fait, vous recevrez un message indiquant que vous devez avoir un solde minimum de 15 BATS pour créer un compte, mais nous avons vérifié que ce n’est pas nécessaire, car tout ce que vous avez à faire est de créer un compte Uphold, et , une fois créé, vous revenez dans ce menu et cliquez sur l’option Continuer pour vous connecter. Ensuite, vous entrez vos informations de connexion dans Uphold et automatiquement tous les BATS que vous accumulez seront enregistrés dans ce portefeuille électronique.

Combien de BATS pouvez-vous gagner avec Brave ?

Mais la question que vous vous poserez et à laquelle je n’ai pas encore répondu est de savoir combien de BATS vous pouvez gagner avec Brave chaque mois. Eh bien, la vérité est que cela dépendra toujours du nombre d’annonces que vous verrez, mais dans mon cas, en utilisant ce navigateur avec mon ordinateur portable pendant les huit heures de ma journée de travail, je gagne en moyenne entre 4 et 5 BATS par mois , dont la valeur en argent réel est comprise entre 5 et 7 euros.

