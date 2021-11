Spotify a changé une de ses fonctions car Adele l’a demandé

Suite au commentaire d’Adele, Spotify a supprimé le bouton « Shuffle » des albums des artistes.

Le pouvoir que les artistes ont sur les plateformes de streaming musical les plus populaires aujourd’hui, Spotify, YouTube Music, Tidal, Amazon Music et Apple Music, est très grand, ce qui a été démontré après avoir appris que Spotify a changé l’une de ses fonctions parce que la chanteuse Adele lui a demandé de le faire.

Spotify supprime le bouton de lecture aléatoire des albums à la demande d’Adele

Selon un rapport de la BBC, Spotify a supprimé le bouton « Aléatoire » de la lecture des albums des artistes après un commentaire de la chanteuse Adele dans lequel elle demandait que cette fonction soit modifiée afin que les utilisateurs puissent écouter son nouvel album 30 dans le bon ordre.

Après que le média Pop Crave a confirmé sur Twitter que Spotify avait supprimé ce bouton, Adele a elle-même publié un tweet dans lequel elle déclarait ce qui suit :

« C’était la seule demande que j’ai eue dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas avec autant de soin et de réflexion des albums sur notre liste de chansons sans raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être entendues comme nous le souhaitons. Merci Spotify pour écouter ».

Comme vous pouvez le voir dans le tweet susmentionné, que nous vous laissons sur ces lignes, Spotify a répondu à ce tweet d’Adele avec la phrase « Tout pour vous », précisant que ce changement avait été effectué après la demande du chanteur.

Tout pour vous – Spotify (@Spotify) 21 novembre 2021

En fait, le propre responsable de la communication musicale de Spotify, Chris Macowski, a confirmé à The Verge dans une interview que ce rôle avait été modifié suite à la demande d’Adele :

« Comme mentionné par Adele, nous sommes heureux de partager que nous avons commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité Premium qui a longtemps été demandée par les utilisateurs et les artistes pour faire du bouton de lecture la valeur par défaut sur tous les albums. »

De cette façon, lorsque vous appuyez sur le bouton de lecture dans un album, les chansons seront lues dans l’ordre établi, tant que vous avez un compte Premium, bien que vous puissiez activer le mode aléatoire à partir des commandes de lecture de l’une des chansons sur cet album.

Ce n’est évidemment pas un hasard si ce changement intervient après la sortie du nouvel album d’Adele, qui est l’un des plus écoutés sur Spotify. En fait, l’une des chansons de cet album, Easy on Me, a réussi à battre le record de pièces en une journée sur Spotify, détenu jusqu’à présent par le groupe de k-pop BTS.

