Si vous possédez l’un de ces 118 Xiaomi, vous avez beaucoup de chances de recevoir MIUI 13

L’arrivée de MIUI 13 sur les téléphones Xiaomi se rapproche de plus en plus, nous sommes donc également plus près de connaître la liste complète des appareils qui recevront une mise à jour de cette nouvelle version de la couche de personnalisation. Si vous souhaitez confirmer si votre mobile Xiaomi recevra MIUI 13, il vous suffit de consulter la liste des 118 appareils Xiaomi que nous vous donnons dans cet article.

Nous avons récemment appris que la bêta fermée de MIUI 13 a une date d’arrivée : la fin de 2021. De plus, nous avons également découvert quelques détails sur les nouvelles fonctions qu’elle intégrera, comme un indicateur spécial pour connaître l’état de la batterie en détail. Sans plus tarder, nous allons connaître cette liste de 118 appareils Xiaomi qui auront toutes les nouvelles de MIUI 13.

118 Xiaomi avec de nombreuses possibilités pour recevoir MIUI 13

Sur la base de la politique de mise à jour que Xiaomi a maintenue jusqu’à présent, les gars de Xiaomiui ont dressé une liste de 118 appareils Xiaomi qui ont de fortes chances de recevoir MIUI 13. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste officielle, ils sont tous des experts en la matière. , nous pouvons donc être sûrs que tous -ou la plupart- des smartphones et tablettes mentionnés auront une mise à jour vers la nouvelle version du système d’exploitation.

Il est important de noter que 7 téléphones Xiaomi ont déjà commencé avec les tests bêta fermés MIUI 13, parmi lesquels le Xiaomi Mi 11 5G. Selon ces experts, les appareils avec Android 12 seront mis à jour vers MIUI 13 plus tôt que ceux avec Android 11, bien qu’ils recevront tous la mise à jour tôt ou tard.

MIUI 13 donnera à votre Xiaomi jusqu’à 3 Go de RAM supplémentaires

Ils espèrent également que les premiers à mettre à jour seront les tueurs phares de Xiaomi, pour ensuite céder la place au milieu de gamme de la firme. En tenant compte de ces critères, Xiaomiui a sélectionné ces 118 modèles comme appareils avec de nombreuses possibilités de recevoir MIUI 13. Ensuite, nous vous dirons lesquels sont divisés par familles.

Xiaomi

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC 9

Xiaomi Mi CC 9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 / Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11T

Xiaomi Mi 11T Pro

Xiaomi CIVI

Xiaomi Mi MIX PLIE

Xiaomi MIX 4

Redmi

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9A Sport

Redmi 9i Sport

Redmi 9C

Redmi 9C

Redmi 9 (Inde)

Redmi 9 Activ (Inde)

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9T

Puissance Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi K20

Redmi K20 (Inde)

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro (Inde)

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K30 4G

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Speed ​​Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro +

Jeu Redmi K40

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro (Inde)

Redmi Note 9 Pro (mondial)

Redmi Note 9 Pro 5G (Chine)

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 (Chine)

Redmi Note 10 5G (mondial)

Redmi Note 10T (Inde)

Redmi Note 10t (Russie)

Redmi Note 10 JE (Japon)

Redmi Note 10 Lite (Inde)

Redmi Note 10 Pro (Inde)

Redmi Note 10 Pro Max (Inde)

Redmi Note 10 Pro (mondial)

Redmi Note 10 Pro 5G (Inde)

Redmi Note 11 (Chine)

Redmi Note 11T (Inde)

Redmi Note 11 JE (Japon)

Redmi Note 11 Pro (Chine)

Redmi Note 11 Pro + (Chine)

PEU

POCO F2 Pro

PETIT F3

PETITE F3 GT

PETIT X2

POCO X3 (Inde)

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

PETIT X3 GT

PETIT M2

PETIT M2 Rechargé

PETIT M3

PETIT M2 Pro

PETIT M3 Pro 5G

PETIT M4 Pro 5G

PETIT C3

PETIT C31

Série XIAOMI PAD

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Les appareils mentionnés dans les listes précédentes ont de nombreuses possibilités de mise à jour vers MIUI 13 à partir de fin 2021. Pour cette raison, nous vous recommandons de faire attention à la section sur la mise à jour du système de votre mobile ou tablette pour vérifier si la mise à jour vers le la nouvelle version est déjà arrivée ou non. Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre que Xiaomi termine les tests qu’il a déjà commencés.

