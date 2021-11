C’est la seule application de tâches qui vous a obligé à arrêter d’utiliser Google Keep

Tasks.org est facile à utiliser et possède de nombreuses fonctionnalités très utiles.

Dans le Google Play Store, nous pouvons trouver un grand nombre d’applications pour gérer nos tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Certaines d’entre elles sont des applications de notes dotées de cette fonctionnalité, telles que Google Keep ou Evernote et d’autres sont des applications axées uniquement sur la création de listes de tâches telles que Todoist, Any.do ou Microsoft To-Do, dont nous vous avons déjà parlé récemment. . . .

Après avoir longtemps utilisé l’application Google notes pour gérer mes tâches et essayé toutes sortes d’alternatives, je vais aujourd’hui vous parler de la seule application de tâches qui m’a fait arrêter d’utiliser Google Keep. Continuez à lire et découvrez ce que c’est.

Tasks.org est la meilleure application de tâches que j’ai essayée sur Android

Tasks.org est une application de tâches logicielle gratuite pour Android basée sur le code source de la populaire application Astrid Tasks & To Do List. Nous sommes confrontés à une application très simple à gérer, mais pas pour cette raison dépourvue de toutes sortes de fonctions très utiles pour gérer nos tâches, très personnalisables, avec un grand nombre d’options de synchronisation et qui, en plus, respecte votre vie privée.

Cette application de productivité vous permet de détruire littéralement vos tâches en attente (et c’est aussi gratuit)

L’une des principales caractéristiques de Tasks.org est qu’il nous permet de personnaliser l’interface de l’application avec une grande variété de thèmes, de couleurs et d’icônes.

Tasks.org nous permet de créer des listes de tâches, dans lesquelles nous pouvons personnaliser chacune d’elles à l’extrême. Ainsi, lorsque vous créez une tâche, vous pouvez configurer toutes ces options :

Date de début

Fin

Période de temps après laquelle la tâche sera répétée

Priorité des tâches

Ajouter un emplacement

Ajouter des balises

Ajouter à une liste de tâches spécifique

Ajouter des sous-tâches

Définir des rappels à l’aide de notifications

Joindre des fichiers

Description de la tâche

Ajouter au calendrier

Définir une minuterie

Au sein de ces paramètres de configuration, l’un des plus importants est celui de la répétition des tâches, car il vous permet de personnaliser au maximum la fréquence à laquelle vous souhaitez qu’une tâche soit répétée et, en plus, il vous permet de démarrer ladite répétition à partir de la date d’achèvement de la tâche, ce qui augmentera votre productivité tant au travail que dans la sphère personnelle.

Tasks.org vous permet également d’associer une tâche à un emplacement spécifique, de manière à recevoir une notification de ladite tâche lorsque vous arrivez à cet endroit et d’organiser toutes vos tâches en fonction de listes de tâches et d’étiquettes, auxquelles vous pouvez accéder facilement en cliquant sur le bouton de menu situé en haut à gauche de l’application.

Les autres fonctionnalités les plus utiles de cette application de tâches sont, d’une part, qu’elle vous permet d’ajouter des tâches à votre calendrier Google, de manière à pouvoir les consulter confortablement à partir de cette application Google et, d’autre part, elle vous donne la possibilité de régler une minuterie à la fois pour le temps que la tâche prendra et le temps déjà passé dessus.

De plus, Tasks.org vous offre la possibilité de sauvegarder automatiquement vos tâches sur le stockage interne, sur votre compte Google Drive ou avec le service de sauvegarde Android. Cette application vous permet également de les synchroniser avec Google Tasks et avec Tasker, l’une des meilleures applications pour automatiser des tâches sur Android.

Enfin, nous devons souligner que Tasks.org est un outil qui respecte votre vie privée car il ne contient pas de publicités, car il ne suit pas votre localisation et car il vous donne la possibilité de ne pas recevoir de rapports d’erreurs et de statistiques d’utilisation anonymes.

Tasks.org est une application totalement gratuite que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons à la fin de cet article, mais si vous souhaitez profiter de fonctionnalités telles que la synchronisation avec plusieurs comptes Google Tasks, accédez à tous les Thèmes, icônes et couleurs disponibles ou en liaison avec Tasker devront payer un abonnement de 3 $ par mois ou 30 $ par an.

Quoi qu’il en soit, comme Tasks.org est une application open source, son développeur vous donne la possibilité de profiter de toutes les fonctionnalités de son application totalement gratuitement en l’installant simplement depuis F-Droid, le référentiel d’applications logicielles gratuites pour Android.

