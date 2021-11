Ce mobile a été fabriqué par une marque japonaise de grille-pain et il est pas mal du tout

Il s’appelle Balmuda Phone et il est assez beau, bien que son matériel soit de taille moyenne et son prix… Enfin, assez cher !

Parfois, il y a des notes discordantes dans un marché des smartphones de plus en plus homogène, toutes les entreprises libérant des sandwichs en métal et en verre presque identiques, à l’exception des modules de caméra et des logiciels, sans pratiquement aucune concession à la conception ou à l’imagination. .

Quoi qu’il en soit, il existe effectivement différents mobiles mais pour les trouver il faut très bien chercher partout sur la planète, car au Japon une entreprise de grille-pain et autres petits électroménagers comme Balmuda a pensé que c’était une bonne idée de concevoir un mobile à mi-chemin entre un Palm Pre et un HTC One, avec une courbe similaire à celle du LG G Flex et sous le capot un hardware de taille moyenne comme celui d’un Pixel 4a.

Ou ce qui revient au même, un petit Frankenstein de la téléphonie, qui est sans doute adorable et entre par les yeux, mais suivant les propres stratégies de Balmuda (son grille-pain coûte 299 $) augmente son prix et le justifie par un différentiel absolument design, dont certains sera sûrement fasciné par mais pour d’autres ce sera juste gadget.

La société japonaise dit avoir voulu concevoir son téléphone Balmuda autour de la main, en lui donnant une courbure prononcée et un design intéressant qui émule le Palm Pre de 2009.

Voici le Balmuda Phone, le Palm Pre de l’ère 5G

Le nouveau téléphone Balmuda a été présenté au Japon, et nos confrères de 9to5Google nous ont parlé de ces touches dont le fabricant se vantait, avec des spécifications modernes mais pas de coupe premium et un design adorable à la fois pour ses formes et pour une taille extrêmement confortable, de celles qui ne se voient plus dans l’industrie.

Et c’est oui les amis, peut-être que le Balmuda Phone est le plus petit smartphone actuel avec une connectivité 5G, puisque nous sommes face à un mobile avec un écran de 4,9 pouces, qui a une résolution FHD 1,080p mais ne veut pas minimiser les bords ou le faire vante : c’est une dalle IPS, occupe 78% de la face avant et laisse la densité autour de 450 pixels par pouce.

Cet écran est légèrement incurvé s’adaptant à la main de la même manière que le LG G Flex le faisait à l’époque, une courbe qui se répète, se prononçant encore plus à l’arrière, où la signature de Balmuda et la caméra arrière de 48 mégapixels vont de pair le capteur d’empreintes digitales, qui a cherché à être placé sans heurts à la même hauteur et de l’autre côté.

Évidemment, il y a aussi un flash LED et un haut-parleur qui va à l’arrière comme par le passé, bien que compte tenu de la courbure du smartphone cela ne posera pas de problème pour la sortie audio lorsque l’appareil est perché sur une surface plane.

Aucune des lignes du smartphone n’est droite, et c’est quelque chose dont Balmuda se vante car les lignes droites n’existent pas non plus dans la nature, et leur mobile veut se rapprocher de l’utilisateur, devenant 100% ergonomique et s’adaptant à la main presque comme un plus d’annexe.

En termes de matériel, il dispose d’un chipset Qualcomm Snapdragon 765 avec modem 5G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne supplémentaires, des spécifications qui remontent au Pixel 4a 5G de Google. Il dispose également d’une caméra frontale de 8 MP, d’une puce NFC pour les paiements mobiles et d’une certification IP44 pour garantir la résistance à la poussière et à la pluie ou aux éclaboussures.

Un logiciel également conçu au goût de Balmuda

Une autre attraction du téléphone Balmuda est son firmware avec Android 11 comme base, bien qu’en réalité nous trouverons un système d’exploitation hautement personnalisé au goût du fabricant, suivant l’idée de ses gammes de produits.

Il dispose des services Google Play, avec le Play Store et toutes les applications les plus populaires du géant de Mountain View fonctionnels, mais le lanceur est totalement différent et personnalisé par Balmuda, ainsi que de nombreuses applications de base – calendrier, notes, calculatrice ou clock- qui suivra la même ligne et les mêmes palettes de couleurs.

L’application appareil photo a également été adaptée pour devenir plus minimaliste, ajoutant des modes spécifiques pour capturer de la nourriture, des personnes, des vues de nuit ou en basse lumière, et même des films.

Le langage est différent de ce à quoi vous vous attendez tous, plus monochrome et presque même daté, avec des textures partout. Ne vous inquiétez pas, oui, car il prend en charge les thèmes avec lesquels personnaliser l’expérience.

Balmuda a également pensé à tout pour la symbiose entre votre mobile et l’utilisateur avec des options fréquemment utilisées pour accéder rapidement à l’horloge, aux rendez-vous ou à d’autres applications de base en faisant glisser votre doigt sur l’écran, ainsi qu’en développant des fonctions intuitives basées sur des gestes pour appeler depuis l’écran d’accueil à un contact en faisant simplement glisser votre doigt, ou en pouvant démarrer une carte pour voir leur emplacement en temps réel.

Balmuda Phone, tarifs et lancement

Le nouveau téléphone Balmuda a été présenté au Japon et commencera son lancement en novembre, en fait les réservations ont été ouvertes le 17 novembre.

Il existe deux finitions, en noir et blanc toujours autour du polycarbonate, avec un prix de 104 800 yens qui représente environ 920 dollars ou 810 euros au taux de change actuel.

Pour l’instant il ne sera pas vendu en dehors du Japon, et en fait le smartphone est une exclusivité de SoftBank Corp., bien que Balmuda ait déjà confirmé que des modèles gratuits existeront et arriveront plus tard… On verra s’ils apparaissent aussi en dehors du Japon !

