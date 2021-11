6 nouveaux jeux cette semaine que vous devez essayer sur votre Android

Si vous en avez marre de toujours jouer aux mêmes jeux sur votre mobile, ces 6 nouveaux jeux du Play Store seront une bouffée d’air frais.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver un grand nombre de jeux intéressants et divertissants, à la fois gratuits et payants, mais si vous n’êtes pas attentif aux nouvelles qui arrivent sur la boutique d’applications Google, vous risquez de manquer l’étrange diamant brut. Pour cette raison, nous avons compilé pour vous cette semaine les 7 nouveaux jeux que vous devez essayer sur votre mobile Android.

Dans cette sélection de jeux, vous pouvez trouver des titres aussi intéressants que le nouveau RPG de Square Enix, Final Fantasy VII: The First Soldier, une nouvelle version amusante du jeu de société Jumanji, JUMANJI: The Curse Returns et l’un des jeux de puzzles avec de meilleurs graphiques du Play Store, Moncage.

Moncage

Le premier des nouveaux titres récemment arrivés sur le Play Store est Moncage, un jeu de puzzle d’une grande qualité graphique dans lequel vous devrez aligner des images pour résoudre des énigmes. Chaque côté du cube vous montre une image différente et pendant que vous la faites pivoter, vous devez aligner certaines de ces images pour résoudre le puzzle.

Moncage est un jeu payant qui a un prix de 3,79 euros, un montant que vous pouvez payer en utilisant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

JUMANJI : Le retour de la malédiction

Un autre jeu qui vient de débarquer sur l’App Store de Google est la nouvelle adaptation du jeu de société de Jumanji pour appareils mobiles, JUMANJI: The Curse Returns. Ce titre est un jeu de plateau multijoueur pour jusqu’à 4 joueurs, basé sur le film original de 1995, dans lequel tu dois sauver tous les dangers auxquels tu fais face pour arriver au centre du plateau.

JUMANJI : The Curse Returns est un jeu payant qui coûte 2,99 euros, mais si vous voulez débloquer le jeu complet, vous devrez vous rendre à la caisse et payer, ni plus ni moins, 27,99 euros.

Final Fantasy VII : Le premier soldat

Final Fantasy VII: The First Soldier est le nouveau RPG de Square Enix pour les plateformes mobiles, un jeu de bataille royale avec des éléments de la saga Final Fantasy. Dans ce titre, vous devrez choisir un style de combat, comme le guerrier ou le sorcier, pour vous débarrasser du reste des candidats pour entrer dans Soldier, l’unité d’élite de Shinra.

Final Fantasy VII : The First Soldier est un jeu entièrement gratuit, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous, avec des achats intégrés allant de 1,99 euros à 79,99 euros.

Ghostbusters Afterlife : scare

Ghostbusters Afterlife : scARe est un jeu de réalité augmentée qui vient promouvoir le nouveau film de la saga qui sortira en Espagne le 3 décembre. Pour jouer à ce titre vous aurez besoin d’un bon éclairage, il est impossible de scanner un environnement peu éclairé.

Dans ce jeu, vous devrez défendre votre environnement contre toutes sortes de fantômes et d’esprits au milieu d’une apocalypse imminente et pour cela, vous devez utiliser les indices que vous trouvez et votre propre intellect pour résoudre des énigmes et, ainsi, débloquer des équipements nucléaires spéciaux .

Ghostbusters Afterlife : scARe est un jeu entièrement gratuit, mais il ne comprend que deux épisodes, puisque pour débloquer le reste du contenu du jeu, vous devrez passer à la caisse et payer 5 euros.

guerriers fous

Crazy Warriors est un jeu de plateforme amusant et addictif dans lequel les scénarios changeront au fur et à mesure que vous progressez, de telle sorte que vous commencez comme un super-héros tirant sur les méchants, puis vous devenez un surfeur qui tire sur les sirènes.

Crazy Warriors est un jeu gratuit, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons sous ces lignes, avec des publicités, que vous pouvez supprimer avec un seul achat de 1,99 euros.

Projet Gaïa

Gaia Project est la version numérique d’un jeu de société du même nom et vous devrez y contrôler l’une des 14 factions qui tentent de coloniser pacifiquement la galaxie de Terra Mystica. Ces factions ont des besoins environnementaux différents que les planètes doivent satisfaire si elles veulent survivre et de ce fait, elles maîtrisent la terraformation, qui est la seule chose qui leur permettra de les habiter.

Gaia Project est un jeu payant sans publicité ni achat intégré au prix de 9,99 euros.

Sujets connexes : Jeux, Jeux Android gratuits