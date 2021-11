Les 8 meilleures applications pour effacer les objets et les personnes des photos

Un intrus s’est-il faufilé dans une photo de famille ? Ne t’inquiète pas! Ce sont des applications qui vous aideront à supprimer des objets et des personnes.

Vous aurez sûrement pris une photo parfaite à plus d’une occasion, mais une personne ou un objet apparaît sur la photo et vous souhaiteriez qu’il ne soit pas là. Bien qu’il y a longtemps, cela aurait été un casse-tête, il est aujourd’hui très facile de le réparer.

Avec l’avènement des applications mobiles, il est possible de supprimer des éléments de votre photo en quelques secondes et en quelques étapes seulement. De cette façon, vous pouvez passer d’une superbe photo à une capture parfaite.

Cela dit, nous avons fait une compilation des meilleures applications pour effacer des objets et des personnes des photos directement depuis votre mobile à tout moment. Si vous voulez savoir ce qu’ils sont, rejoignez-nous pour les connaître.

Comment supprimer des objets ou des personnes de vos photos sur Android

Les meilleures applications pour effacer des objets et des personnes des photos de votre mobile

Snapseed

Retouche photo

Retoucher

Photoshop Express

Supprimer l’objet

YouCam Parfait

Correction d’Adobe Photoshop

Appuyez sur Supprimer

Si vous cherchez une application pour supprimer gratuitement des objets de photos, vous êtes au bon endroit. Nous avons choisi 8 applications parfaites pour supprimer les éléments indésirables d’une image.

De plus, ce n’est pas seulement une simple application pour effacer des objets, ce sont des outils pour éditer, colorier, appliquer des filtres et améliorer au maximum vos photos, en obtenant la meilleure image possible directement depuis votre mobile.

Snapseed

La première alternative sur notre liste est Snapseed et il s’agit plus simplement d’une application pour supprimer gratuitement des objets des photos. C’est un ensemble d’outils qui vous aideront à maximiser vos captures. Appliquez des filtres, des textures, superposez des images, corrigez les couleurs et bien sûr, supprimez des éléments de l’image.

Justement, l’outil « correcteur » est parfait pour supprimer ce que vous ne voulez pas voir sur la photo. Ouvrez simplement l’image, sélectionnez cette option pour que vous sélectionniez délicatement avec votre doigt ce que vous souhaitez supprimer et vous verrez comment cela disparaît comme par magie.

Une fois votre image corrigée, il ne vous reste plus qu’à l’exporter et elle sera prête à la publier sur vos réseaux sociaux, la partager avec vos contacts ou simplement l’imprimer pour l’avoir toujours à portée de main. Sans aucun doute, l’une des applications préférées de beaucoup.

Retouche photo

Photo Retouch est une autre application précieuse pour ceux qui veulent supprimer des objets d’une photo, comme retoucher ou corriger l’image en quelques secondes et sans complications.

Choisissez l’option « supprimer les objets », sélectionnez le contenu que vous souhaitez supprimer et appliquez les modifications. C’est aussi simple que vous pouvez amener votre photographie à un autre niveau et supprimer les éléments que vous ne voulez pas voir apparaître.

De plus, il a d’autres fonctions telles que la réparation rapide, le clonage d’éléments, la suppression des filigranes, entre autres. Comme si cela ne suffisait pas, il vous permet de partager les photos sur vos réseaux sociaux et autres plateformes directement depuis l’application elle-même.

Retoucher

Retouch est une application très similaire à Photo Retouch, car ils ont des outils et des fonctions partagées très similaires. Par exemple, la possibilité de cloner des éléments, de supprimer facilement des objets et de corriger les imperfections de votre image.

Cependant, il a d’autres sections assez attrayantes qui méritent d’être mentionnées. L’un d’eux est qu’il prend en charge l’application de filtres et d’effets à vos images, en effectuant des coupes pour l’ajuster à un format spécial et même en changeant l’arrière-plan de vos photos en quelques secondes. Pour être totalement gratuit, c’est l’une de ces applications que vous devez avoir sur votre mobile.

Photoshop Express

Dans cette liste des meilleures applications pour supprimer des objets et des personnes des photos, vous trouverez deux alternatives d’Adobe et la première d’entre elles est Photoshop Express. Un outil très polyvalent et utile qui fournit des résultats incroyables pour vos photographies.

Il dispose d’un grand nombre d’outils parfaits pour éditer vos photos et appliquer des effets, des filtres et modifier différents paramètres pour les rendre encore meilleurs. Éliminez le bruit, contrôlez le flou, corrigez la perspective et bien sûr, éliminez les objets indésirables dans vos prises de vue.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez ajouter des bordures et des textes aux images, des filtres, des effets, créer des collages et bien plus encore. Il est totalement gratuit et fait partie des indispensables sur mobile de tout fan de photographie.

Supprimer l’objet

Comme son nom l’indique, cet outil ne fait qu’une chose, mais il le fait parfaitement. Supprimer l’objet est une excellente option à considérer lorsque vous recherchez une application pour supprimer des personnes des photos directement depuis votre mobile.

Son fonctionnement est très simple ; Vous n’avez plus qu’à choisir la photo que vous souhaitez, sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer en les grisant en rouge, traiter la photo et le tour est joué. C’est aussi simple et instantané que vous aurez votre capture améliorée.

Si vous le souhaitez, il est également parfait pour effectuer de petites corrections de couleur, de texture, de peau et plus encore dans vos photos pour les faire passer au niveau supérieur. Il est totalement gratuit, au cas où vous voudriez l’essayer.

YouCam Parfait

YouCam Perfect est une excellente application pour améliorer et retoucher instantanément vos photos en quelques étapes seulement. Cet outil se caractérise en vous permettant de corriger des images, d’appliquer des effets, des filtres, de créer des collages, de personnaliser des photos, entre autres fonctions.

Bien entendu, la suppression d’objets est présente. Vous pouvez supprimer des personnes, des éléments et même l’arrière-plan de l’image d’une simple pression. Bien entendu, cette fonction est limitée dans la version gratuite.

Si vous souhaitez bénéficier de tous les avantages et de la possibilité d’éliminer des objets de manière illimitée, vous devrez vous rendre à la box et acheter la version premium. Dans tous les cas, l’option gratuite peut suffire à de nombreuses personnes.

Correction d’Adobe Photoshop

Reprenant les alternatives proposées par Adobe, Photoshop Fix se concentre cette fois sur la retouche et la restauration de photographies de manière simple et avec des résultats remarquables directement depuis le mobile.

Parmi ses outils, nous trouvons des fonctions de liquéfaction, de lissage, d’éclaircissement et d’assombrissement, de correction des couleurs, de peinture d’une image, d’ajustement de valeurs, de flou et bien sûr, d’effacement d’objets sur des photos. C’est une application très complète, totalement gratuite, qui vaut la peine d’être essayée.

Toucher Retouche

La dernière application pour supprimer gratuitement des objets des photos est Touch Retouch. Une application incroyable qui vous permet de supprimer des objets et des personnes de vos images en touchant l’écran.

De plus, vous pourrez effectuer des retouches et des arrangements sur vos images en quelques secondes depuis votre smartphone, donc si vous êtes un fan de photographie et que vous aimez capturer votre environnement, il deviendra votre compagnon le plus important.

Maintenant que vous disposez de toutes ces applications pour supprimer des objets et des personnes de vos photos, vous n’aurez plus à vous inquiéter. Vous avez juste besoin de vous concentrer, de capturer et de profiter.

Comment effacer l’arrière-plan d’une photo rapidement, facilement et gratuitement sur Android

Si vous avez aimé cet article, découvrez comment rendre vos photos mobiles toujours droites et redressées.

Rubriques connexes : Applications, Applications Android