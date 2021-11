Ainsi, vous pouvez savoir si votre Xiaomi recevra Android 12 et MIUI 13

Il vous suffit de suivre quelques étapes simples pour confirmer si votre Xiaomi fera partie de ceux qui seront mis à jour vers Android 12 et MIUI 13. Nous vous expliquons de quoi il s’agit.

MIUI 13 et Android 12 regorgent de bonnes nouvelles, et toutes vous intéressent si vous avez un mobile Xiaomi. Cependant, il est normal que le doute se pose : votre mobile Xiaomi va-t-il se mettre à jour vers ces prochaines versions ? Heureusement, il existe une astuce très simple pour savoir si votre Xiaomi recevra Android 12 et MIUI 13, et dans cet article nous vous expliquons comment procéder étape par étape.

Il ne vous faudra que deux minutes pour parcourir ce processus pour vérifier facilement si votre smartphone fait partie des chanceux à recevoir chaque mise à jour. Il est possible qu’il se mette à jour vers MIUI 13, mais reste sur Android 11. De cette façon, vous pourrez profiter de fonctions telles que l’indicateur spécial pour connaître l’état de la batterie en détail. Mais il sera temps de parler de l’actualité, c’est le moment de découvrir cette astuce.

Comment savoir si votre Xiaomi recevra Android 12 et MIUI 13

Xiaomi se caractérise par un large écosystème d’applications et de services qui facilitent de nombreuses tâches pour ses utilisateurs. L’un d’eux est MIUI Downloader, qui se concentre sur le téléchargement de nouvelles versions de ROM et d’applications Xiaomi. Cette application peut être téléchargée gratuitement depuis le Google Play Store, c’est donc la première chose que vous devez faire pour réaliser cette astuce qui vous permettra de savoir si vous recevrez la mise à jour vers MIUI 13 et Android 12.

Lorsque vous commencerez à utiliser MIUI Downloader, vous verrez que cette application intègre des publicités, ce qui est l’un de ses points négatifs. Cependant, dans cet article, nous allons nous concentrer sur les aspects positifs, tels que l’outil qui vous informe de ces mises à jour vers les nouvelles versions des systèmes d’exploitation.

Pour effectuer la vérification d’éligibilité -c’est ainsi que l’application l’appelle-, voici les étapes que vous devez suivre :

Ouvrez MIUI Downloader sur votre mobile Xiaomi. Dans la liste des terminaux qui apparaît en premier lieu, recherchez le nom de votre mobile et cliquez dessus. Dans notre cas, il s’agit du Redmi Note 7. Dans le menu de ce mobile, faites défiler vers le bas jusqu’à trouver les deux fonctions qui nous intéressent. Appuyez sur « Vérification d’éligibilité MIUI 13 » et vérifiez si vous pouvez mettre à jour ou non. Dans le cas du Redmi Note 7, le message est le suivant : « Redmi Note 7 ne recevra pas la mise à jour MIUI 13 ». Revenez à l’écran principal et appuyez sur « Contrôle d’éligibilité Android 12 ». Le message sera le même que dans le cas précédent, « Redmi Note 7 ne recevra pas la mise à jour vers Android 12 ».

Comme vous pouvez le voir, il est très facile de vérifier si votre mobile Xiaomi se mettra à jour vers MIUI 13 et Android 12 avec l’application MIUI Downloader, il vous suffit de saisir ces deux sections. Le Redmi Note 7 que nous avons utilisé pour le test ne sera pas mis à jour vers MIUI 13 ou Android 12, mais vous pouvez consulter nos listes avec les téléphones Xiaomi qui recevront MIUI 13 et ceux qui seront mis à jour vers Android 12 pour connaître tous les modèles qui seront avoir les nouvelles mises à jour.

Thèmes connexes : Android, MIUI, Xiaomi