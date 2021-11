Cette application très utile vous alerte lorsque votre batterie mobile est complètement chargée

AccuBattery vous avertira non seulement lorsque votre batterie mobile est chargée, mais il vous fournira également des informations détaillées sur l’état de la batterie et les cycles de charge.

Grâce à la multiplication des appareils mobiles avec des batteries de 4 000, 4 500 ou 5 000 mAh, il n’est plus nécessaire de recharger le smartphone quotidiennement, à moins de l’utiliser tous les jours de manière très intensive, bien sûr.

Quoi qu’il en soit, sûrement, lorsque vous laissez votre mobile en charge, à plusieurs reprises vous avez dû vous lever pour vérifier quel pourcentage de la batterie avait été rechargé jusqu’à ce moment et sûrement, à ce moment-là, vous avez pensé que ce serait très bien pour vous que votre smartphone vous avertisse lorsque sa batterie est complètement chargée.

Pour cette raison, nous allons vous parler aujourd’hui d’une application très utile qui fait exactement cela : elle vous alerte lorsque la batterie de votre mobile est complètement chargée.

AccuBattery vous alerte lorsque la batterie de votre smartphone est complètement rechargée

Accubattery est l’une des meilleures applications du Google Play Store pour contrôler tous les aspects liés à la batterie de votre smartphone, ce n’est pas en vain qu’elle a un score de 4,5 sur 5 dans la boutique d’applications Google et compte plus de dix millions de téléchargements.

8 meilleures applications pour connaître l’état de la batterie du mobile

L’une des principales utilisations d’Accubattery est qu’elle nous avertit par une alarme acoustique, semblable à une tonalité de notification, que la batterie de notre terminal est complètement chargée, mais avec une mise en garde. Cette application recommande de ne charger l’appareil que jusqu’à 80% afin de préserver la santé de la batterie, elle ne nous permet donc pas de configurer une alarme qui nous avertit lorsque le mobile atteint 100% de charge, car le pourcentage de charge maximum qui prend en charge cette fonctionnalité est de 99%.

Pour configurer cette notification d’avertissement de batterie chargée, vous n’aurez qu’à accéder au premier des quatre onglets que vous trouverez en bas de cette application, appelé Chargement et déplacer le petit indicateur bleu vers le pourcentage de charge, qu’une fois atteint , l’alarme sonore retentira. Vous devez garder à l’esprit que cet indicateur partira toujours de 80% et que le pourcentage de charge augmente en suivant le même chemin que dans le sens des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire de droite à gauche.

Dans ce même onglet, pendant que vous chargez le terminal, vous aurez également accès à des informations telles que le temps de chargement estimé et la vitesse de chargement.

Mais Accubattery vous avertit non seulement lorsque votre batterie mobile est complètement chargée, mais vous fournit également des informations détaillées sur les cycles de charge de la batterie et l’état de la batterie. Ainsi, dans l’onglet Téléchargement, vous pouvez visualiser toutes les données concernant l’utilisation de la batterie à chaque cycle de charge, telles que les heures d’écran, l’utilisation de la batterie de chaque application, l’utilisation moyenne de la batterie et même une estimation de la durée la batterie chargée vous durera.

De son côté, l’onglet Santé, comme son nom l’indique, vous indique l’état de santé de votre batterie et son usure, chose très pratique pour vérifier si votre batterie se dégrade avec le temps. Enfin, l’onglet Historique vous montre un historique de tous les cycles de charge et de décharge de la batterie de votre smartphone, pouvant accéder aux données complètes d’un jour spécifique en cliquant simplement dessus.

Pourquoi éteindre son mobile de temps en temps ne sert pas à protéger la batterie

Accubattery est une application totalement gratuite avec des publicités, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous, qui a une version Pro qui coûte 2,49 euros et comprend deux nouveaux thèmes pour l’application, un sombre et un spécifique pour les écrans AMOLED, des statistiques détaillées dans le panneau de notification et l’élimination des publicités.

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites