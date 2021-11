Quand votre voiture dépend d’une application : des centaines de conducteurs ne peuvent pas entrer dans leur Tesla en raison d’une panne technique

Environ 500 utilisateurs n’ont pas pu ouvrir leur Tesla en raison d’une mauvaise configuration du trafic réseau de l’application du constructeur automobile autonome.

La technologie avance à un rythme si vertigineux qu’aujourd’hui, nous pouvons contrôler pratiquement n’importe quel appareil depuis notre smartphone Android.

Cela est dû, avant tout, au fait que l’Internet des objets est de plus en plus présent dans de plus en plus de domaines de notre vie comme notre maison avec des appareils intelligents tels que des ampoules, des prises ou des aspirateurs ou encore notre voiture.

Lorsque vous dépendez d’une application pour, par exemple, ouvrir votre voiture, il peut arriver que l’application se bloque et que vous ne puissiez pas monter dans votre voiture. C’est précisément ce qui est arrivé à des centaines de propriétaires de Tesla, qui n’ont pas pu ouvrir leur voiture en raison d’une défaillance technique de l’application mobile Tesla.

Voici ce qui peut arriver lorsque vous dépendez d’une application pour ouvrir votre voiture

Récemment, quelque 500 propriétaires de voitures électriques Tesla ont publié des messages sur des forums et sur des réseaux sociaux comme Twitter, avertissant qu’ils ne pouvaient pas ouvrir leurs véhicules avec l’application mobile Tesla.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet que nous vous laissons en dessous de ces lignes, le PDG de l’entreprise, Elon Musk, a personnellement répondu à la plainte d’un utilisateur de Corée du Sud sur Twitter avec le mot Checking et quelques heures plus tard, il a publié un tweet dans laquelle il a confirmé que l’incident était déjà résolu et que l’entreprise qu’il dirige allait prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus.

Devrait revenir en ligne maintenant. Il semble que nous ayons accidentellement augmenté la verbosité du trafic réseau. Toutes nos excuses, nous prendrons des mesures pour que cela ne se reproduise plus. – Elon Musk (@elonmusk) 20 novembre 2021

Dans ce même tweet, Elon Musk explique également que ce bug a été causé par une augmentation accidentelle de la « verbosité du trafic réseau » des serveurs de Tesla.

Ce fait est encore plus curieux si l’on prend en compte qu’il existe trois autres façons d’ouvrir une Tesla en plus de le faire via l’application mobile :

Bluetooth sur mobile : cette fonctionnalité ne dépend d’aucun serveur Tesla et les modèles 3 et Y utilisent cette méthode comme méthode principale. Il y a simplement une communication entre la voiture et le mobile qui fait que la voiture s’ouvre par proximité lorsqu’elle détecte le mobile à proximité.

Clé sur carte NFC : les modèles 3 et Y disposent tous deux de cette méthode pour ouvrir la voiture. Bien que nous ayons couplé le mobile avec la voiture, nous pouvons continuer à utiliser cette carte comme sauvegarde au cas où l’application échouerait, comme cela s’est produit.

Clé physique : de nombreux modèles Tesla, tels que les Tesla Model S et Model X, ont une clé traditionnelle pour ouvrir la voiture.

Cette situation nous montre que la technologie est assez fiable, mais elle n’est pas infaillible et se fier uniquement à une application pour ouvrir sa voiture, sa maison ou effectuer un paiement par carte n’est pas une bonne idée. Il est toujours conseillé d’avoir une sauvegarde telle qu’une clé ou une carte physique.

