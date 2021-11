C’est l’application que vous devez installer si vous craignez que d’autres applications vous suivent sur Android

DuckDuckGo possède une fonction appelée « App Tracking Protection for Android » qui, comme son nom l’indique, bloque tous les trackers des applications Android que nous avons installés sur notre smartphone.

Ces derniers temps, nous voyons comment les utilisateurs de smartphones s’inquiètent de plus en plus de la confidentialité et de la sécurité de leurs données privées, surtout après l’information constante sur les fuites de ces données. Pour cette raison, les deux plus grandes sociétés technologiques au monde, Google et Apple, mettent en place de nouveaux contrôles de confidentialité dans leurs systèmes d’exploitation mobiles respectifs, Android et iOS.

Dans le cas de Google, la société basée à Mountain View a inclus un nouveau panneau de confidentialité dans Android 12 qui permet aux utilisateurs de réinitialiser les identifiants de sécurité afin qu’ils soient réduits à zéro et, ainsi, ne plus recevoir de publicités personnalisées. Apple a pour sa part introduit, il y a quelques mois, une série d’outils Application Tracking Transparency sur ses iPhone et iPad qui empêchaient les applications de suivre leurs utilisateurs et d’utiliser leurs données à des fins publicitaires personnalisées. En effet, selon la société basée à Cupertino, depuis le lancement de ces nouveaux contrôles de confidentialité, des applications telles que Snap, Meta, Twitter ou YouTube ont cessé de recevoir près de 10 milliards de dollars de publicité.

Mais si vous avez un mobile Android, vous ne pouvez pas faire confiance à la même entreprise qui contrôle la publicité pour saper sa propre entreprise et, pour cette raison, nous allons parler aujourd’hui de l’application que vous devez installer si vous craignez que d’autres applications ne suive vous sur Android. . Continuez à lire et découvrez ce que c’est.

DuckDuckGo est l’application dont vous avez besoin pour bloquer les trackers d’applications sur Android

DuckDuckGo veut être bien plus qu’un moteur de recherche privé et un navigateur Web et pour cette raison, il vient de mettre en place une nouvelle fonctionnalité dans son application Android appelée « App Tracking Protection for Android » qui bloque tous les trackers cachés des applications que nous avons installées sur notre smartphone.

DuckDuckGo affirme que plus de 96% des applications gratuites les plus populaires sur Android contiennent des trackers cachés et le blocage de ces trackers signifie que Google et Facebook, dont les trackers sont parmi les plus importants, ne seront pas en mesure de capturer nos données pour nous servir personnalisé La publicité.

Ce bloqueur de tracker est encore en version bêta, c’est pourquoi vous devrez vous inscrire sur une liste d’attente pour l’activer, mais une fois activé, il vous montrera le nombre total de trackers bloqués au cours de la dernière semaine et une ventilation des trackers qui ont été bloqué dans chaque application au cours des 7 derniers jours.

La protection contre le suivi des applications fonctionne comme un VPN. En fait, les téléphones Android afficheront l’application DuckDuckGo en tant que VPN, bien qu’elle ne fonctionne pas de la même manière car aucune donnée n’est transférée en dehors du téléphone et le réseau fonctionne localement. Cela signifie que cet outil bloque les applications afin qu’elles ne puissent pas contacter les serveurs utilisés pour le suivi.

Pour le moment, cet outil n’affiche pas les données que chaque tracker essaie d’envoyer, mais selon Peter Dolanjski, chef de produit chez DuckDuckGo, les futures versions de ce bloqueur de tracker indiqueront à quelles catégories de données chacun essaie d’accéder.

Cette fonctionnalité de l’application mobile DuckDuckGo a également ses limites, car elle ne bloque pas les trackers dans toutes les applications, car, par exemple, les jeux mobiles en ont besoin pour fonctionner et les navigateurs Web ne sont pas inclus, car vous pouvez considérer que les pages Web auxquelles vous accédez sont un robot en eux-mêmes.

Si vous avez un mobile Android et que vous voulez être sûr que les applications que vous y avez installées ne vous traquent pas, la meilleure chose à faire est d’installer DuckDuckGo sur votre terminal et de vous inscrire à la liste d’attente de la protection contre le pistage des applications pour commencer à utilisez cette fonctionnalité dès qu’elle est disponible.

