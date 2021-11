Lancé en 2017, Samsung a déjà réussi à vendre 2 millions d’unités de l’un de ses produits les plus risqués

Cette année seulement, Samsung a vendu plus d’un million d’unités de son téléviseur le plus haut de gamme, The Frame TV.

Samsung est avec Xiaomi et Apple l’un des plus grands fabricants d’appareils technologiques au monde et cette position d’hégémonie lui permet de mettre sur le marché des produits si audacieux que d’autres marques n’envisagent même pas de les fabriquer.

Au début, la logique serait de penser que ces produits « de niche » vont avoir des ventes de témoignages, mais rien n’est plus faux car nous venons d’apprendre que l’un des produits les plus risqués de Samsung, lancé en 2017, a déjà atteint le chiffre non négligeable de 2 millions d’unités vendues.

Samsung The Frame TV obtient les meilleurs résultats de vente depuis son lancement

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, la marque coréenne vient d’annoncer qu’elle est parvenue à vendre plus d’un million d’unités de son téléviseur « lifestyle », le Samsung The Frame TV, en 2021, ce qui, ajouté aux ventes réalisées depuis son lancement en 2017, porter le chiffre cumulé à un total de 2 millions d’unités vendues.

Galaxy S22 Ultra : toutes les spécifications de l’appareil photo superlatif de Samsung déjà dévoilées

Cette augmentation des ventes en 2021 s’explique car, depuis le confinement dû au COVID-19, la demande de grands téléviseurs premium a augmenté et pour cette raison, cette année Samsung a lancé jusqu’à 5 modèles différents de son téléviseur The Frame TV , qui diffèrent essentiellement par leur taille d’écran, puisque cet appareil est disponible en 32 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces.

Au niveau des spécifications techniques, toutes les versions du Samsung The Frame disposent d’une dalle QLED avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Samsung lance une application spéciale pour appareil photo pour prendre et traiter des photos RAW

L’une des caractéristiques les plus remarquables de ce téléviseur est qu’il imite le design d’une boîte à peinture pour garantir que cet appareil passe inaperçu et s’intègre dans la décoration de notre maison comme un élément de plus.

Pour cette raison, les utilisateurs qui achètent l’un de ces téléviseurs peuvent choisir entre un design de lunette de style plat qui a trois couleurs disponibles : marron, teck ou blanc, et un design de cadre de style biseauté qui est disponible en deux couleurs : blanc ou rouge brique .

Sujets connexes : Samsung, Technologie