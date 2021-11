Ces 9 téléphones Xiaomi ne recevront plus les mises à jour MIUI

Certains mobiles Xiaomi ne continueront plus à recevoir les nouvelles versions de MIUI. Découvrez si le vôtre en fait partie.

Avec la mise à jour de MIUI 13 déjà imminente, Xiaomi repense sa feuille de route des appareils qui recevront la mise à jour. Bien qu’une liste complète et définitive des mobiles qui passeront à la prochaine version du système n’ait pas encore été donnée, il semble clair quels modèles ne recevront pas les futures versions de MIUI.

Grâce au portail Xiaomiui, nous avons pu découvrir quels sont les derniers téléphones Xiaomi à manquer de futures mises à jour du logiciel de la marque. Il y a un total de neuf appareils, qui atteindront bientôt la fin de leur période de support officiel.

Il n’y aura pas de MIUI 12.5 pour ces neuf smartphones

Parmi la liste, il est possible de retrouver quelques-uns des terminaux les plus populaires de la marque lancée il y a trois ans. Tous devraient recevoir la mise à jour vers MIUI 13 – bien que, dans certains cas, elle soit basée sur Android 11 et non Android 12 – en tant que dernière version avant qu’ils ne soient plus pris en charge. La liste complète des modèles est la suivante :

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC 9

Xiaomi Mi CC 9 Meitu

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

En outre, il convient de noter que les appareils recevront la dernière version bêta de MIUI 12.5 à partir du 25 décembre. À partir de ce moment, il n’y aura plus de nouvelles mises à jour logicielles jusqu’à l’arrivée de MIUI 13.

Le lancement de la prochaine version de MIUI est prévu pour le 16 décembre. Il est prévu que la nouvelle version soit annoncée en Chine dans un premier temps, avant de commencer son déploiement dans le reste des régions de la planète.

