Dernier adieu au Samsung Galaxy Note en décembre prochain

Au cours du prochain mois de décembre, nous dirons définitivement au revoir au Galaxy Note, car depuis la Corée, ils affirment que Samsung cessera de fabriquer et de vendre le Note20 pour toujours.

Parece que el el fin de los Galaxy Note es el cuento de nunca acabar en la Galaxia de Samsung, y ciertamente en esta telenovela que estamos viviendo aún seguirá habiendo más capítulos mientras la firma surcoreana juega con nuestros sentimientos, sin confirmar ni desmentir nada de forma officiel.

La vérité est que nous savons tous que Samsung va abandonner la famille Galaxy Note, nous avons déjà vu les conceptions du Galaxy S22 Ultra qui intégreront le S-Pen et tout l’héritage de la ‘Note’, mais beaucoup d’entre nous résistez à l’idée que jamais Plus nous ne verrons une nouvelle itération des premières phablettes de l’industrie, qui n’ont même pas renouvelé l’enregistrement de leur marque.

La prochaine étape est anticipée par SamMobile à la suite de sources liées à Samsung en Corée du Sud, où il est dit que le fabricant de Suwon cessera de fabriquer le Galaxy Note20 en décembre prochain, marquant une nouvelle étape dans la fin d’une famille qui a marqué l’histoire dans le marché des smartphones.

Evidemment, cela ne marquera pas une fin brutale mais que les distributeurs et détaillants auront le temps de s’épuiser, mais qu’un Galaxy Note20 ne soit plus jamais fabriqué, ni un autre de nouvelle génération, est le dernier clou dans le cercueil de certains Galaxy. A noter qu’elles sont déjà dans leurs dernières semaines en magasin.

Selon des sources proches de Samsung en Corée du Sud, il semblerait que le Galaxy Note20 cessera sa fabrication et sa commercialisation en décembre prochain, on peut donc déjà dire au revoir à la star des « phablets » du marché.

Dernier adieu? Samsung ne renouvelle pas la marque Galaxy Note

Nous avons déjà indiqué que Samsung ne confirme ni ne nie, et ne l’a pas fait maintenant, mais si vous voulez un Galaxy Note, vous pouvez profiter des offres Black Friday avant tout le monde, car très bientôt il n’y aura plus d’unités disponibles de le Galaxy Note20 ou la version Ultra, tous deux toujours en voyage et sans renouvellement par Samsung ou d’autres constructeurs.

Personne n’a jamais voulu rivaliser avec Samsung en équipant ses téléphones d’un stylet, et si les rumeurs se confirment, il n’y aura qu’une option avec le S-Pen et les fonctionnalités les plus élevées, bien qu’en taille énorme et avec le haut les prix que l’on attend d’un Galaxy S22 Ultra entier.

Certains d’entre nous espèrent toujours que, tôt ou tard, Samsung ramènera la ‘Note’ à la vie, bien que la vérité soit que le S22 Ultra, s’il confirme que le design divulgué, sera un digne héritier car il a plus de similitudes avec le Galaxy Note20 Ultra qu’avec le Galaxy S21 Ultra… Il va falloir se dire au revoir !

Du Galaxy Note au Note20 Ultra, c’est ainsi qu’a évolué la famille des géants de Samsung

Sujets associés : Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note