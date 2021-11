Ces 2 marques chinoises se rapprochent de Xiaomi : elles ont explosé leurs ventes de mobiles l’année dernière

Les ventes de mobiles OPPO et vivo dans le monde ont augmenté cette année de 18% et 8% respectivement, tandis que celles des smartphones Xiaomi ont diminué de 7%.

Samsung, Apple et Xiaomi continuent d’occuper les trois premières positions du classement des fabricants de terminaux mobiles qui vendent le plus d’unités dans le monde au troisième trimestre 2021, mais tandis que le géant coréen et la société basée à Cupertino conservent la première et la deuxième place. respectivement avec la solvabilité, Xiaomi voit comment sa troisième marche sur le podium est menacée par deux marques chinoises qui ont monté en flèche leurs ventes de mobiles l’année dernière. Continuez à lire et découvrez ce qu’ils sont.

OPPO et vivo optent pour Xiaomi

Un récent rapport de l’analyste indépendant Canalys révèle les données de ventes de smartphones dans le monde au troisième trimestre 2021, ce qui montre que Xiaomi occupe la troisième position du classement après avoir été dépassé par Apple, mais que cette position est en danger car il y a deux autres constructeurs chinois sur ses talons : OPPO et vivo.

Ces 3 marques chinoises se développent jusqu’à quatre fois plus vite que Xiaomi en Europe

Selon ce rapport et comme vous pouvez le voir dans l’image que nous laissons ci-dessous ces lignes, au troisième trimestre 2021, Samsung occupait à nouveau la première place de ce classement grâce aux ventes de ses nouveaux terminaux pliables, le Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, avec un chiffre de 69,4 millions d’unités vendues, soit une part de marché de 21%, Apple s’est hissé au deuxième échelon de ce classement grâce aux ventes de l’iPhone 13, avec un chiffre de 49, 2 millions d’unités vendues et une part de marché de 15 % et Xiaomi occupe la troisième place avec 44 millions d’unités vendues, ce qui représente une part de marché de 14 %.

Mais sans aucun doute l’information la plus intéressante de ce rapport est la présence dans ce classement de deux marques chinoises, OPPO et vivo, qui se rapprochent dangereusement de Xiaomi. C’est ce que révèlent les chiffres de ces deux fabricants de smartphones, qui occupent les quatrième et cinquième places de ce classement avec respectivement 31,1 et 31,8 millions d’unités vendues et une part de marché de 11% et dont les ventes de terminaux ont cette année augmenté de 18% et 8 %. % respectivement tandis que les ventes de mobiles Xiaomi ont diminué de 7%.

Il est encore trop tôt pour savoir si OPPO et vivo seront capables de dépasser Xiaomi et de l’usurper la troisième place du classement des marques mobiles avec le plus d’unités vendues, mais ce qui semble assez clair, c’est que le géant chinois ne peut pas se reposer sur ses lauriers. si vous souhaitez continuer à conserver votre position privilégiée.

