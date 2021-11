Motorola pourrait lancer un mobile avec un appareil photo de 200 mégapixels

Ni Samsung ni Xiaomi : Samsung pourrait être le premier à lancer un téléphone mobile avec un appareil photo de 200 mégapixels.

On entend parler depuis des mois de l’arrivée des appareils photo 200 mégapixels sur les téléphones portables. Samsung a déjà présenté sa proposition avec un nouveau capteur ISOCELL, qui, apparemment, serait utilisé par Xiaomi dans un avenir pas trop lointain.

Et maintenant, de nouvelles rumeurs émergent qui se concentrent sur une marque différente, comme l’un des pionniers lors de l’utilisation d’un capteur d’une telle résolution. Ce serait Motorola avec son prochain Motorola Edge X.

Appareil photo 200 mégapixels pour le nouveau Motorola Edge X

Le célèbre leaker Digital Chat Station a déclaré sur son profil Weibo que la firme appartenant à Lenovo travaillait sur un nouveau smartphone, probablement destiné au haut de gamme, avec un appareil photo de 200 mégapixels comme principal atout de son système photographique.

Il n’est cependant pas clair si le capteur Samsung ISOCELL HP1 mentionné au début de cet article serait celui choisi par Motorola pour être inclus dans le nouvel appareil Motorola. En ce sens, le leaker fait référence à deux autres capteurs OmniVision – les OV50A et OV60A, respectivement 50 et 60 mégapixels.

Plus loin, Ice Universe, un autre « leaker » célèbre, a corroboré les informations partagées par Digital Chat Station, assurant que Motorola sera la première marque à équiper un capteur de 200 mégapixels dans l’un de ses mobiles, suivi de Xiaomi et Samsung, qui le feront au second semestre 2022 et en 2023 respectivement.

Xiaomi pourrait lancer un mobile avec un appareil photo de 200 mégapixels

Lors de la présentation ISOCELL HP1, Samsung a affirmé qu’un capteur de 200 mégapixels contribuerait grandement à la qualité d’image au niveau des détails et des performances dans les scènes à faible luminosité, grâce à une taille de pixel de 0,64 m.

La marque met également en avant la capacité de capturer des vidéos à une résolution de 8K jusqu’à 30 FPS, ou jusqu’à 4K à 120 FPS.

Pour l’instant, il n’y a pas de smartphone sur le marché avec ce capteur, bien qu’il ait été présenté par Samsung il y a quelques mois. En tout cas, tout semble indiquer qu’il ne faudra pas attendre bien plus longtemps pour pouvoir le voir sur un vrai appareil.

