Le nouveau smartphone bon marché de Samsung a une énorme batterie et un appareil photo principal de 48 mégapixels

Le Samsung Galaxy A03 possède un écran Infinity-V de 6,5 pouces avec une résolution HD+ et une caméra selfie de 5 MP.

En plus de continuer à préparer l’arrivée sur le marché du dernier membre de la série Galaxy S21, le Galaxy S21 FE, et de son nouveau flagship, le Galaxy S22, Samsung concentre également ses efforts sur l’amélioration de sa gamme d’entrée pour 2022 et, Ainsi Après avoir récemment découvert toutes les fonctionnalités de son nouveau mobile 5G abordable, le Samsung Galaxy A13, le géant coréen vient de présenter le Samsung Galaxy A03, un nouveau smartphone pas cher qui se distingue par une énorme batterie et un appareil photo principal de 48 mégapixels.

Samsung Galaxy A03 : toutes les informations

Samsung Galaxy A03 Caractéristiques Dimensions 164,2 x 75,9 x 9,1 mm Filtrer 6,5 pouces HD + Infinity-V Processeur Octa-Core (double 1,6 GHz + six 1,6 GHz) RAM 3/4 Go Système opératif Android 11 avec une interface utilisateur 3.5 Espace de rangement 32/64/128 Go Appareils photo Arrière : 48 MP (principal) /1,8, 2 MP (profondeur) ƒ/2,4

Avant : 5 MP / 2,2 Batterie 5 000 mAh, charge rapide 10 W Autres 4G, Dual SIM + microSD, Dual Wifi, Bluetooth, GPS, lecteur d’empreintes digitales à l’écran, USB-C

Le Samsung Galaxy A03 est le troisième modèle de cette gamme de terminaux à voir le jour cette année, après le Galaxy A03 Core et le Galaxy A03s, et c’est le plus avancé des trois.

Ainsi, le Samsung Galaxy A03 est équipé d’un écran LCD Infinity-V de 6,5 pouces avec une résolution HD+ de 1600 x 720 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un processeur huit cœurs dont le modèle n’a pas été dévoilé, avec une vitesse maximale de 1,6 Ghz, deux versions de RAM de 3 et 4 Go et trois variantes de stockage interne de 32, 64 et 128 Go, extensible via des cartes microSD.

L’un des aspects dans lesquels ce terminal se démarque par rapport à ses petits frères est dans la section photographique, puisqu’il dispose d’une double caméra arrière composée d’un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8 et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2,4.

Côté caméra frontale, le Samsung Galaxy A03 hérite de la configuration des Galaxy A03s, puisqu’il est équipé d’un seul capteur de 5 mégapixels avec une ouverture focale f/2,2.

Un autre des points forts de ce nouveau terminal Samsung pas cher est son autonomie, puisqu’il est équipé d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 10W.

En tant que système d’exploitation, le Samsung Galaxy A03 dispose d’Android 11, fonctionnant sous la couche de personnalisation de la marque coréenne, One UI 3.5.

Samsung Galaxy A03 : disponibilité et prix

Samsung n’a pas encore confirmé la disponibilité ou le prix du Galaxy A03 et la seule chose que nous savons est qu’il sera disponible en trois couleurs : rouge, bleu et noir et en trois versions de mémoire : 3/32 Go, 4/64 Go et 4. / 128 Go.

Quoi qu’il en soit, si l’on jette un œil à son tableau de spécifications, il est fort probable que le prix de la version la plus basique avoisine les 100 euros.

