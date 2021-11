Nouveaux OPPO Reno 7 et Reno 7 Pro : puissance supplémentaire et nouvelles caméras pour conquérir le milieu de gamme

La famille OPPO Reno est mise à jour avec deux nouveaux modèles : il s’agit du Reno 7 et du Reno 7 Pro.

Même pas six mois s’est écoulé depuis l’arrivée des OPPO Reno 6 et Reno 6 Pro, mais le géant chinois a déjà préparé sa nouvelle génération.

Comme d’habitude, le nouvel opus de la famille Reno est composé de deux modèles différents, le Reno 7 et le Reno 7 Pro. Les deux terminaux partagent plusieurs fonctionnalités, bien que chacun d’eux soit destiné à un type de public différent.

Les terminaux ont été présentés en Chine, où ils seront d’abord commercialisés. Plus tard, ils feront le saut vers le reste des régions de la planète comme cela s’est produit dans le passé avec les différentes générations de la famille Reno.

Série OPPO Reno 7, toutes les informations

OPPO Reno 7 et OPPO Reno 7 Pro spécifications Oppo Reno 7 OPPO Reno 7 Pro Dimensions et poids 185 grammes 180 grammes Filtrer AMOLED de 6,43 pouces

Résolution Full HD + (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz AMOLED de 6,55 pouces

Résolution Full HD + (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 778G MediaTek Dimensions 1200-Max RAM 8/12 Go 8/12 Go Système opératif ColorOS 12 basé sur Android 11 ColorOS 12 basé sur Android 11 Espace de rangement 128/256 Go 256 Go Appareils photo Arrière:

– 64 MP

– Ultra grand angle 8 MP

-2 MP Macro

Frontale :

– 32 MP Sony IMX709 Arrière:

– 50 MP Sony IMX766

– Sony IMX355 Ultra Grand Angle 8 MP

-2 MP Macro

Frontale :

– 32 MP Sony IMX709 Batterie 4 500 mAh

Charge rapide 65W VOOC 4 500 mAh

Charge rapide VOOC 65W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB de type C

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

Dual SIM Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB de type C

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

Dual SIM

Cette nouvelle itération de la famille Reno est composée de deux modèles encore plus proches l’un de l’autre que dans la génération précédente. Surtout, par rapport à l’aspect physique.

Le Reno 7 et le Reno 7 Pro ont tous deux un châssis en aluminium et en verre qui se distingue par des côtés complètement plats, dans le style du dernier iPhone et de l’OPPO Reno 6 5G.

Ce format plat dit complètement adieu aux courbes qui étaient présentes dans le Reno 6 Pro. Cependant, pour ceux qui aiment les courbes, il y aura toujours un modèle moins cher, l’OPPO Reno 7 SE, avec un dos en verre qui montre une courbure prononcée des deux côtés du panneau. Ce modèle aura également un processeur moins puissant.

Un détail intéressant du design de ces appareils est présent au dos, autour du module caméra situé dans le coin supérieur gauche. Et c’est qu’OPPO a réussi à faire revivre la mythique LED de notification à travers une bande lumineuse qui entoure les caméras, et qui permet de voir s’il y a des notifications non lues lorsque le mobile est face vers le bas sur une table, par exemple.

À l’avant, les deux appareils disposent d’un écran plat AMOLED de 6,43 pouces et 6,55 pouces pour les OPPO Reno 7 et 7 Pro respectivement. La dalle a une résolution Full HD+ dans les deux cas, avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz.

Les deux modèles ont également un panneau perforé qui abrite la caméra frontale de 32 mégapixels pour les selfies, située dans le coin supérieur gauche du panneau.

Sur le plan technique, les nouveaux terminaux de la marque se positionnent dans le haut de gamme moyen du marché de la téléphonie, en équipant les processeurs Qualcomm Snapdragon 778G et MediaTek Dimensity 1200-Max dans le cas des Reno 7 et Reno 7 Pro. Les deux modèles ont avec des configurations de 8 Go de RAM et des versions de stockage jusqu’à 256 Go.

Ses batteries ont la même capacité, 4 500 mAh, et sont compatibles avec la charge rapide OPPO VOOC 65W.

Les systèmes photographiques subissent l’étrange changement par rapport à la dernière génération. Maintenant, nous n’avons pas d’appareil photo de 64 mégapixels dans l’OPPO Reno 7 Pro, mais le capteur principal réduit sa résolution à 50 mégapixels. Il s’agit d’un capteur Sony IMX766, le même qui anime le système photographique des mobiles comme le OnePlus 9 Pro.

Pour sa part, l’OPPO Reno 7 conserve le capteur OmniVision de 64 mégapixels, ajouté à un appareil photo secondaire de 8 mégapixels et un appareil photo macro de 2 mégapixels.

Le prix de ces nouveaux terminaux démarre à partir de 2 699 yuans dans le cas du modèle 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage de l’OPPO Reno 7, ce qui équivaut à environ 376 euros à changer.

De son côté, l’OPPO Reno 7 Pro part à partir de 3 699 yuans, soit environ 516 euros.

Enfin, l’OPPO Reno 7SE coûtera 2 199 yuans, soit environ 296 euros selon le taux de change actuel.

